Новый проект Миядзаки, The Duskbloods, оказался многопользовательским PvEvP-экшеном для восьми игроков

На недавней презентации Nintendo FromSoftware удивила игроков анонсом The Duskbloods, которая выйдет в 2026 году эксклюзивно на Switch 2. Но ажиотаж немного утих, игра оказалась многопользовательским PvEvP-экшеном для восьми игроков
Первый трейлер вызвал ассоциации с Bloodborne и Elden Ring, намекая на знакомую атмосферу и готический стиль. Игроки возьмут под контроль Кровавых — бывших людей, превратившихся в вампироподобных существ. Их главная цель — борьба за "первую кровь" на фоне заката человечества.
Геймплей обещает динамичные сражения с врагами и другими игроками. Некоторые персонажи обладают особыми способностями, напоминающими "Ночных воинов" из Elden Ring: Nightreign, включая героя с реактивным ранцем.
Больше подробностей появится 4 апреля, когда геймдиректор Хидэтака Миядзаки раскроет новые детали.
так любой соус лайк это копирка друг на друга
особенно секиро
Секиро это копирка шэдоудайтвайс 😅
на Нинтендо не взлетит все Нинтендо дрочеры в основном в агущагейминг играют
Заблуждение.
Сомнительное решение, но ок- если бы не эксклюзивность
Найтреин, теперь это. Второй скип подряд от меня. очень жаль
Мда. Вот и умерла ещё одна хорошая студия. Помянем.
Не взлетит. На плойке или пк может быть, на Свиче точно нет.
Ну так видно же, нинтендо заказали. Значит хотят привлеч новую аудиторию. Пологаю разработка полностью профинонсирована.
Бабадзаки украл дизайн монстра у библейских ангелов и чутка переделал?))