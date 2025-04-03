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The Duskbloods TBA
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.8 17 оценок

Новый проект Миядзаки, The Duskbloods, оказался многопользовательским PvEvP-экшеном для восьми игроков

butcher69 butcher69

На недавней презентации Nintendo FromSoftware удивила игроков анонсом The Duskbloods, которая выйдет в 2026 году эксклюзивно на Switch 2. Но ажиотаж немного утих, игра оказалась многопользовательским PvEvP-экшеном для восьми игроков

Первый трейлер вызвал ассоциации с Bloodborne и Elden Ring, намекая на знакомую атмосферу и готический стиль. Игроки возьмут под контроль Кровавых — бывших людей, превратившихся в вампироподобных существ. Их главная цель — борьба за "первую кровь" на фоне заката человечества.

Геймплей обещает динамичные сражения с врагами и другими игроками. Некоторые персонажи обладают особыми способностями, напоминающими "Ночных воинов" из Elden Ring: Nightreign, включая героя с реактивным ранцем.

Больше подробностей появится 4 апреля, когда геймдиректор Хидэтака Миядзаки раскроет новые детали.

-6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Человек-Анекдот
Первый трейлер вызвал ассоциации с Bloodborne и Elden Ring

так любой соус лайк это копирка друг на друга

2
William Dwight

особенно секиро

2
Sir Patrik William Dwight

Секиро это копирка шэдоудайтвайс 😅

0
GrYnT101

на Нинтендо не взлетит все Нинтендо дрочеры в основном в агущагейминг играют

1
Samson48

Заблуждение.

0
Alex Row

Сомнительное решение, но ок- если бы не эксклюзивность

1
William Dwight

Найтреин, теперь это. Второй скип подряд от меня. очень жаль

0
Кей Овальд

Мда. Вот и умерла ещё одна хорошая студия. Помянем.

0
Sir Patrik
0
Moorchik

Не взлетит. На плойке или пк может быть, на Свиче точно нет.

0
DeFaLT_TB

Ну так видно же, нинтендо заказали. Значит хотят привлеч новую аудиторию. Пологаю разработка полностью профинонсирована.

0
Jarvis666

Бабадзаки украл дизайн монстра у библейских ангелов и чутка переделал?))

0