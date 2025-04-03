Новый проект Миядзаки, The Duskbloods, оказался многопользовательским PvEvP-экшеном для восьми игроков

На недавней презентации Nintendo FromSoftware удивила игроков анонсом The Duskbloods, которая выйдет в 2026 году эксклюзивно на Switch 2. Но ажиотаж немного утих, игра оказалась многопользовательским PvEvP-экшеном для восьми игроков

Первый трейлер вызвал ассоциации с Bloodborne и Elden Ring, намекая на знакомую атмосферу и готический стиль. Игроки возьмут под контроль Кровавых — бывших людей, превратившихся в вампироподобных существ. Их главная цель — борьба за "первую кровь" на фоне заката человечества.

Геймплей обещает динамичные сражения с врагами и другими игроками. Некоторые персонажи обладают особыми способностями, напоминающими "Ночных воинов" из Elden Ring: Nightreign, включая героя с реактивным ранцем.

Больше подробностей появится 4 апреля, когда геймдиректор Хидэтака Миядзаки раскроет новые детали.