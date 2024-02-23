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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 644 оценки

Dying Light 2 стала временно бесплатной в Steam

Simple Jack
Новости

В цифровом магазине Steam временно бесплатной стала Dying Light 2: Stay Human. Сыграть в зомби-экшен можно до 26 февраля.

Dying Light 2: Stay Human также получила скидку 50% в Steam — приобрести игру можно за €29,99 (3 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо €59,99 (6 тыс. рублей).

22 февраля в Dying Light 2: Stay Human вышло крупнейшее обновление в истории игры. Разработчики добавили четыре вида огнестрельного оружия, сюжетное задание «Потерянный арсенал», «элитные» миссии и квесты «На выживание». В зомби-экшене также появился новый тип врагов, а прежние противники стали умнее.

Если игра не доступна в вашем регионе, то нажмите Win+R, затем в открывшемся окне наберите steam://install/534380.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Cидoрыч

Санкций в действий

9
Nick1906

у тебя руки из жопы растут? steam://install/534380

0
Cидoрыч Nick1906

Лень VPN включать!

-7
UnderstandableRadovan Cидoрыч

Он и не требуется. Просто нажми на Win + R, и там вставь ссылку steam://install/534380, и в стиме начнется скачивание игры, но играть в это я не собираюсь.

4
Cидoрыч UnderstandableRadovan

Я в игры не играю . Мне это уже не интересно. Мне нравится играть с противоположным полом.

-14
OculusMortem Cидoрыч
Я в игры не играю . Мне это уже не интересно.

Что ты вообще тут забыл?

5
Кей Овальд

Так она с релиза бесплатная. В России по крайней мере.

1
Уильям Аркетт

Win+R и далее...
Объясните, какова суть этого механизма?

0
Alexander Bekker

Команда позволяет инициировать процесс добавления игры в библиотеку с последующим скачиванием файлов игры с серверов Steam. Всё это работает без ограничений, недоступна только сама страница игры в РУ регионе.

1
Уильям Аркетт Alexander Bekker

Благодарю. А каким то таким образом можно покупать игру?

0