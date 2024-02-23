Dying Light 2 стала временно бесплатной в Steam

В цифровом магазине Steam временно бесплатной стала Dying Light 2: Stay Human. Сыграть в зомби-экшен можно до 26 февраля.
Dying Light 2: Stay Human также получила скидку 50% в Steam — приобрести игру можно за €29,99 (3 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо €59,99 (6 тыс. рублей).
22 февраля в Dying Light 2: Stay Human вышло крупнейшее обновление в истории игры. Разработчики добавили четыре вида огнестрельного оружия, сюжетное задание «Потерянный арсенал», «элитные» миссии и квесты «На выживание». В зомби-экшене также появился новый тип врагов, а прежние противники стали умнее.
Если игра не доступна в вашем регионе, то нажмите Win+R, затем в открывшемся окне наберите steam://install/534380.
Санкций в действий
у тебя руки из жопы растут? steam://install/534380
Лень VPN включать!
Он и не требуется. Просто нажми на Win + R, и там вставь ссылку steam://install/534380, и в стиме начнется скачивание игры, но играть в это я не собираюсь.
Я в игры не играю . Мне это уже не интересно. Мне нравится играть с противоположным полом.
Что ты вообще тут забыл?
Так она с релиза бесплатная. В России по крайней мере.
Win+R и далее...
Объясните, какова суть этого механизма?
Команда позволяет инициировать процесс добавления игры в библиотеку с последующим скачиванием файлов игры с серверов Steam. Всё это работает без ограничений, недоступна только сама страница игры в РУ регионе.
Благодарю. А каким то таким образом можно покупать игру?