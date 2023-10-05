Techland выпустила обновление 1.40 для Dying Light 2

На консолях PS4, PS5, Xbox и вышло новое обновление для зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human. Согласно заметке к обновлению 1.40 (1.040.000), в нем добавлено несколько заметных изменений и исправлений. Кроме того, обновление 1.40 улучшает работу игры, повышая ее плавность, особенно на PS4 и PS4 Pro.
Вдобавок Techland в очередной раз изменила правила лицензионного соглашения (EULA):
- Внесено несколько изменений в лицензионное соглашение, касающихся модов, которые должны сделать правила более понятными для сообщества моддеров.
- В лецензионном соглашение было убрано слово "мод" из раздела "Читерство" и добавлен новый пункт в раздел 17. "Пользовательский контент":
- Вы можете создавать и распространять моды для Программы, если ваши моды соответствуют политике Techland Mod Policy. Политика Techland в отношении модов доступна этой ссылке.
Примечания к патчу 1.40/1.12.2 для Dying Light 2:
- Исправлены различные сообщения об ошибках в игре.
- Исправлены заикания и появление ненужных всплывающих окон при изменении настроек гаммы в игре.
- Исправлено заикание при наведении курсора на пункт "Инструменты" в меню "Инвентарь".
- Исправлена ошибка, когда игрок мог дважды взять один и тот же ингибитор после победы над аномалией GRE в кооперативной игре.
- Исправлена ошибка, возникавшая при обращении к старому файлу сохранения на PS4 и PS4 Pro.
- Исправлена проблема с воспроизведением ролика "Пропустить пролог" на PS4 и PS4 Pro при использовании функции из меню "Пауза".
Если вы используете игру на PS5, то размер файла составляет 1,847 ГБ, в случае с другими платформами размер может отличаться. Обновление 1.40 (1.040 для PS5), соответствует патчу 1.12.2, который вышел на ПК более недели назад.
Полный список изменений представлен на сайте Techland.
четкактоппц
Почему только для обоев и полов? А для стен и потолков где?