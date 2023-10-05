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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
8.1 3 010 оценок

Techland выпустила обновление 1.40 для Dying Light 2

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Gruz_
Новости

На консолях PS4, PS5, Xbox и вышло новое обновление для зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human. Согласно заметке к обновлению 1.40 (1.040.000), в нем добавлено несколько заметных изменений и исправлений. Кроме того, обновление 1.40 улучшает работу игры, повышая ее плавность, особенно на PS4 и PS4 Pro.

Вдобавок Techland в очередной раз изменила правила лицензионного соглашения (EULA):

  • Внесено несколько изменений в лицензионное соглашение, касающихся модов, которые должны сделать правила более понятными для сообщества моддеров.
  • В лецензионном соглашение было убрано слово "мод" из раздела "Читерство" и добавлен новый пункт в раздел 17. "Пользовательский контент":
  • Вы можете создавать и распространять моды для Программы, если ваши моды соответствуют политике Techland Mod Policy. Политика Techland в отношении модов доступна этой ссылке.

Примечания к патчу 1.40/1.12.2 для Dying Light 2:

  • Исправлены различные сообщения об ошибках в игре.
  • Исправлены заикания и появление ненужных всплывающих окон при изменении настроек гаммы в игре.
  • Исправлено заикание при наведении курсора на пункт "Инструменты" в меню "Инвентарь".
  • Исправлена ошибка, когда игрок мог дважды взять один и тот же ингибитор после победы над аномалией GRE в кооперативной игре.
  • Исправлена ошибка, возникавшая при обращении к старому файлу сохранения на PS4 и PS4 Pro.
  • Исправлена проблема с воспроизведением ролика "Пропустить пролог" на PS4 и PS4 Pro при использовании функции из меню "Пауза".

Если вы используете игру на PS5, то размер файла составляет 1,847 ГБ, в случае с другими платформами размер может отличаться. Обновление 1.40 (1.040 для PS5), соответствует патчу 1.12.2, который вышел на ПК более недели назад.

Полный список изменений представлен на сайте Techland.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

четкактоппц

1
Комментарий удален
Sidorovich12

Почему только для обоев и полов? А для стен и потолков где?

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