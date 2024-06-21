Cостоялся релиз Dystopika - градостроительной "песочницы" в сеттинге киберпанка

Dystopika — небольшой градостроительный проект, вдохновленный киберпанком и страстью к путешествиям городов, которые никогда не спят. Размещайте здания, гигантские рекламные щиты и высокие голограммы, работая в гармонии с процедурной генерацией ландшафта, транспорта и освещения, чтобы создать свой собственный мегаполис будущего, богатый атмосферой и атмосферой. Сбегите в свои маленькие антиутопические мечты (или кошмары).

Никаких целей, никаких задач, никаких побед или поражений. Просто расслабьтесь и примите творческий киберпанк-дзен. Если вы любите включать чит-коды и просто строить, это для вас.

Создание Dystopika - это путешествие, наполненное бесчисленными поздними ночами, вдохновенными моментами и глубокой страстью к захватывающим, атмосферным мирам. От уютного сияния неоновых огней до безмятежного звука дождя, падающего в вашем мегаполисе, я хотел, чтобы каждая деталь предлагала успокаивающий выход из реальности. Если вы любите темную, уютную атмосферу и искусство строительства обширных городов, Dystopika для вас.

Dystopika доступна в Steam. В данный момент её можно купить за 252 рубля с учётом скидки 10%. Акция действует до 5 июля.