Киберпанковый градостроитель Dystopika получает очень положительные отзывы в Steam

Dystopika, градостроитель, разработанный студией Voids Within, доступен в Steam с 21 июня. Эта игра наверняка понравится всем поклонникам серии фильмов «Бегущий по лезвию», так как она наполнена похожей киберпанковской атмосферой. На данный момент игра получила 396 отзывов от пользователей, 98% из которых оценили ее положительно.

Игра позволяет вам строить собственные антиутопические мегаполисы, не заставляя вас достигать каких-либо поставленных целей. Мы создаем свой город, размещая выбранные элементы в разных районах, а затем наблюдаем, как выглядит его повседневная жизнь. Стоит отметить, что мы также можем увековечить свою работу благодаря фотографическому режиму.

Создатели Dystopika уже представили свой план развития проекта. На рубеже июля и августа игра получит первые исправления, на очереди улучшенный фоторежим и обновление районов. В начале следующего года вдохновленная киберпанком игра также получит загадочное обновление, подробности которого мы пока не знаем.