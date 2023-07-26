EA показала пять первых героев Marvel в EA Sports FC 24 - одной из них стала девушка

Компания Electronic Artrs представила первый набор из пяти героев-футболистов, которые появятся в грядущем футбольном симуляторе EA Sports FC 24 (ранее – серия FIFA).

Герои представляют собой специальные карточки легендарных бывших игроков, которые появятся в режиме Ultimate Team. Все они имеют уникальный дизайн и принадлежность к определённой лиге. Карточки созданы в рамках коллаборации с Marvel.

Уникальные карточки от Marvel получили четыре футболиста прошлых лет – Карлос Тевес (Премьер-лига), Уэсли Снейдер (Серия А), Биксант Лизаразю (Бундеслига) и Джанлука Виалли (Серия А).

В списке также появилась первая девушка-герой Алекс Скотт, которая в прошлом выступала за «Арсенал» и сборную Англии. Девушка получила рейтинг 89.

Разработчики уже подтвердили, что в режиме Ultimate Team можно будет собрать смешанную команду из мужчин и женщин. Игрокам не понравилось такое нововведение, однако продюсер студии Джон Шепард заявил, что считает возможность объединить два футбольных мира удачным решением.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября 2023 года. Игра получат два издания. Пользователи, купившие Ultimate-издание, смогут начать играть в новый футбольный симулятор от EA на неделю раньше, то есть 22 сентября. В свою очередь, в это же день подписчики EA Play смогут опробовать 10-часовое демо EA Sports FC 24.

Игроки уже могут предзаказать EA Sports FC 24 в PS Store и Steam за 79,99 евро (примерно 8,1 тысяч рублей) и 69,99 долларов (6,3 тысяч рублей) соответственно. Игра всё-таки получит русскую локализацию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что EA возобновила сотрудничество с АПЛ. Другими словами, в EA Sports FC 24 появится эксклюзивный контент.