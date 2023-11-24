EA Sports FC 24 получит бесплатное обновление с Евро-2024 в следующем году

EA Sports, возможно, и прекратила свое давнее партнерство с ФИФА, но её (относительно) недавнее партнерство с УЕФА все еще крепнет. В связи с этим крупный международный турнир следующего года, Евро-2024, действительно пройдет в EA Sports FC 24, что никого не удивит.

EA Sports объявила, что Чемпионат Европы по футболу 2024 года будет добавлен в EA Sports FC 24 в качестве бесплатного обновления где-то следующим летом, предположительно до начала турнира в середине июня. Обновление будет доступно на всех платформах, а EA Sports также подтвердила, что, начиная с 18 декабря, те, кто сыграет в EA Sports FC 24 до 16 января, получат одного из шести эксклюзивных, не подлежащих обмену игроков Ultimate Team. В частности, вариантами будут Джек Грилиш, Усман Дембеле, Фредерико Кьеза, Флориан Виртц, Вирджил ван Дейк и Альваро Мората.

EA Sports FC 24 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.