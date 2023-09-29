Представлен релизный трейлер EA Sports FC 24 ©

Компания Electronic Arts выпустила стартовый трейлер игры EA Sports FC 24, которая знаменует собой окончательный ребрендинг футбольной серии. В ролике мы видим несколько игровых сцен, но прежде всего множество людей, играющих в футбол.

Предсказуемо исчезли все упоминания о серии FIFA, которая сама также была удалена из цифровых магазинов.

Для остальных напомним, что EA Sports FC 24 доступна уже сейчас для PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 и Nintendo Switch.