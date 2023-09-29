Представлен релизный трейлер EA Sports FC 24

Компания Electronic Arts выпустила стартовый трейлер игры EA Sports FC 24, которая знаменует собой окончательный ребрендинг футбольной серии. В ролике мы видим несколько игровых сцен, но прежде всего множество людей, играющих в футбол.
Предсказуемо исчезли все упоминания о серии FIFA, которая сама также была удалена из цифровых магазинов.
Для остальных напомним, что EA Sports FC 24 доступна уже сейчас для PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 и Nintendo Switch.
Как будто мы трейлер FIFA 18 не видели
в это дерьмо еще кто то играет?
10IQ DETECTED
Я когда был малым не любил смотреть футбол и не смотрел.Только пару раз было и то когда меня батя звал в другую комнату мол смотри Гулит щас забьёт ! Боже как весело на это.А вот сам то я играл в футбол.Помню как играл в футбол со своим другом один на один и он мне проиграл и начал плакать после проигрыша.Потом он за мной гонялся с плювачкой которая стреляет Рябиной и с рогаткой которая стреляет алюминиевыми скобками.Это сейчас конечно звучит смешно но на самом деле было всё так больно и опасно просто жесть ! Боже сколько у меня всего есть вспомнить где меня только не насило чё я только не творил..)