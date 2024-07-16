Первый официальный скриншот EA Sports FC 25

Electronic Arts продолжает подогревать интерес к EA Sports FC 25, последовательно раскрывая детали своего проекта.

Сегодня в социальных сетях появился первый официальный скриншот из игры. На изображении представлены три ключевых игрока «королевского клуба»: опытный хорватский полузащитник Лука Модрич, молодой английский талант Джуд Беллингем и недавнее громкое приобретение команды — француз Килиан Мбаппе.

Публикация скриншота стала логическим продолжением рекламной кампании. Ранее EA уже представила обложку Ultimate-издания, на которой изображены легенды футбола разных поколений. Среди них — итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, французский маэстро полузащиты Зинедин Зидан и английская икона стиля Дэвид Бэкхэм. К этому звёздному трио добавились восходящая звезда Джуд Беллингем и испанская футболистка Айтана Бонмати, представляющая женский футбол.

Следующим шагом в презентации игры станет полноценный анонс EA Sports FC 25, запланированный на 17 июля. Мероприятие начнётся в 18:57 по московскому времени.