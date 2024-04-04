Четвертый сезон EA Sports WRC стартует 9 апреля и принесет в игру массу новых возможностей

Пристегните ремни, поправьте шлем и нажимайте на педаль газа, потому что четвертый сезон EA Sports WRC уже на подходе! В красивом трейлере и подробном посте на официальном сайте сообщается, что 9 апреля раллийный симулятор получит важное обновление.

В обновлении появится 67 новых "Моментов" и 20 новых уровней Rally Pass, а также до 30 предметов кастомизации, которыми смогут воспользоваться игроки. В новых "Моментах" сочетаются ежедневные испытания, вдохновленные реальным сезоном 2024 года, и яркие события из 50-летней истории WRC.

Игрокам представится возможность проследить гоночный путь Йохана Росселя и Калле Рованперы, испытать свои навыки на классической Porsche 911 SC RS и культовой BMW M3 Evo Rally, попасть из печально известного Safari Rally Kenya на безжалостный асфальт Нагои, Япония, и другие захватывающие этапы.

Кроме того, в конце месяца в виде бесплатного обновления для всех PC-игроков EA SPORTS WRC появится режим виртуальной реальности. Точная дата выхода VR будет названа в ближайшее время. Благодаря использованию технологии OpenXR, VR обещает улучшить впечатления от WRC, повысив уровень погружения в мир гонок и подарив игрокам еще больше острых ощущений от вождения раллийного автомобиля.