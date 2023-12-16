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EA Sports WRC 03.11.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.6 60 оценок

EA SPORTS WRC - Демонстрация новых трасс Центральноевропейского ралли

Pavel Rally
Новости

Центральноевропейское ралли появилось в игре EA SPORTS WRC со вторым сезоном, обновление вышло на этой неделе. Профессиональный раллийный гонщик, чемпион ERC 3, игровой эксперт Codemasters — Джон Армстронг будет за рулем, чтобы показать новые трассы. Бесплатное для всех игроков Центральноевропейское ралли предлагает 12 новых маршрутов, десятки километров уникальных дорог, на которых можно играть в любое время года и в разное время суток.

EA SPORTS WRC содержит более 200 раллийных этапов с большей реалистичностью, точностью и детализацией, чем когда-либо прежде, а также 78 реальных раллийных автомобилей охватывающих всю историю этого вида спорта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
УАС

у кого после этого обновления режим карьеры вылетает с ошибкой?

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