Появилась официальная дорожная карта EA Sports WRC

EA Sports WRC является очень популярной гоночной игрой и имеет лицензию World Rally Championship, которая позволяет им делать эти игры. Разработанная Codemasters, EA Sports WRC является первой раллийной игрой Codemasters, имеющей официальную лицензию WRC. Выпущенная в ноябре 2023 года, EA официально опубликовала дорожную карту EA Sports WRC, чтобы игроки и фанаты игры могли увидеть, чего им следует ожидать.

Новое сезонное расширение официально подтверждено на октябрь 2024 года, добавляя в игру гораздо больше контента. Расширение должно включать «новые локации, этапы ралли, высокопроизводительные автомобили, ливреи и многое другое». Интересно, что те, кто приобретут сезонное расширение для EA Sports WRC 2024, также получат еще два дополнительных пакета DLC после запуска.

Вместе с расширением сезона игроки могут приобрести издание EA Sports WRC 2024 Season Edition — единовременную покупку базовой игры и трех дополнительных дополнений по фиксированной цене.

В блоге для дорожной карты EA Sports WRC EA говорит, что еще одно сезонное расширение выйдет зимой 2024 года, а другое — весной 2025 года. Те, кто приобретут сезонное расширение, получат два других DLC без дополнительной платы. В качестве альтернативы, те, у кого нет расширения, могут приобрести DLC по отдельности.

В сообщении в блоге о дорожной карте WRC также подтверждается введение Сезона 6 Rally Pass, который начнется 30 июля. Используя отзывы игроков, разработчики сделали Rally Pass более разумным, позволяя игрокам разблокировать ливреи для автомобилей за пределами WRC. С новым Rally Pass в игру также возвращаются Моменты. Rally Pass будет полностью бесплатным для игроков, чтобы использовать и попытаться разблокировать все доступные награды.

Одним из наиболее интересных моментов поста в блоге является раскрытие киберспортивного WRC. Хотя он все еще находится в разработке, в посте в блоге говорится:

«Мы почти готовы поделиться официальной информацией о соревнованиях и календарем событий, поскольку мы продолжаем работать с нашими партнерами над более тонкими деталями серии».

Хотя подробности пока не опубликованы, но в дальнейшем появится информация в социальных сетях, об онлайн-квалификациях, которые пройдут через RaceNet, а также о более поздней очной финальной гонке, где игроки будут бороться за звание чемпиона мира по киберспорту WRC. В гонках будет множество испытаний и мест, в которых игроки смогут принять участие, и все они должны будут использовать автомобили Rally1 для участия в гонках.