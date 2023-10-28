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EA Sports WRC 03.11.2023
7.9 36 оценок

Трейлер настоящие гонщики пробуют новую игру EA SPORTS WRC

Pavel Rally
Новости

Ожидание почти закончено, осталось всего несколько дней до выхода EA SPORTS WRC, крупнейшей раллийной игры созданной Codemasters, разработчики представили новый трейлер, посмотрите как настоящие гонщики пробуют новую игру, участвуют: Отт Танак, Петтер Сольберг, Оливер Сольберг, Такамото Кацута, Эсапекка Лаппи, Теему Сунинен, Гас Гринсмит, Роберт Вирвес, Уильям Крейтон, Хамза Анвар.

Игра созданная на основе 25-летнего опыта раллийных игр Codemasters, вы сможете испытать автомобили WRC, WRC2 и Junior WRC с гонщиками, командами и ливреями сезона 2023 года, также в игре будет большой список классических машин, путешествуйте по истории ралли на 68 достоверно воссозданных автомобилях.

Местоположение: От Монте-Карло и Португалии до Кении и Японии — примите участие на 17 локациях с более чем 200 этапами, а Центральноевропейское ралли станет бесплатным обновлением после запуска игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SULIK 712

пробуют и не понимают как можно было сделать такую позорную физику,ничего не поменялось с дерт ралли 2.0,подвеска как деревянная не отрабатывает, как будто колеса прибиты к раме. Повороты все такие же как будто машина просто вращается вокруг оси,как будто скользит

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