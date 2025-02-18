Relic Entertainment анонсировала пошаговую стратегию Earth vs Mars

Разработчики Company of Heroes, студия Relic Entertainment, представили новую пошаговую стратегию Earth vs Mars, в которой земные войска столкнутся с марсианским вторжением. Игра выйдет летом 2025 года в Steam.

Earth vs Mars станет первой игрой в рамках инициативы Relic Labs, направленной на выпуск небольших инди-проектов и эксперименты с жанрами.

По сюжету марсиане десятилетиями похищали людей и животных для создания гибридов, а теперь решили полностью захватить Землю. Игрокам предстоит возглавить силы сопротивления, используя не только обычные войска, но и уникальную механику Splice-O-Tron — устройство, позволяющее скрещивать людей с животными для создания мощных боевых юнитов.

В игре будет сюжетная кампания с 30 миссиями, многопользовательский режим и редактор карт. Разработчики обещают яркий 3D-мир, уникальные способности юнитов и глубокие тактические возможности.