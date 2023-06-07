Красивый боевик в восточном антураже The Eastern Exorcist выходит 8 июня для PS4 и Switch ©

Ролевая игра с боковой прокруткой Eastern Exorcist выйдет на PlayStation 4 и Switch 8 июня, объявили издатель Bilibili и разработчик Wildfire Game.

Eastern Exorcist впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Steam 14 августа 2020 г., после чего последовал полный выпуск 7 июля 2021 г. и Xbox One 18 мая 2023 г.

Eastern Exorcist — потрясающая 2D-ролевая игра с боковой прокруткой, действие которой происходит в фэнтезийном восточном мире, где обитают злобные духи и монстры. Играйте за искусного экзорциста против хаотического зла, чтобы пробиться сквозь жестокий мир и испытать разные истории радости и печали.