Sony удалила трейлер хоррора Ebola Village после массовой критики

Недавно на официальном YouTube-канале PlayStation был опубликован трейлер хоррора Ebola Village с датой выхода на PS4 и PS5, что мгновенно вызвало волну негативной реакции.

Пользователи обвинили Sony в продвижении "дешевой пиратской копии Resident Evil: Village":

После масштабной критики, Sony удалила трейлер с YouTube. Однако страница игры остается доступной в цифровом магазине PS Store, а ее релиз на консолях по-прежнему запланирован на 23 января.