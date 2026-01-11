ЧАТ ИГРЫ
Ebola Village 23.01.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби
6.2 69 оценок

Sony удалила трейлер хоррора Ebola Village после массовой критики

AceTheKing AceTheKing

Недавно на официальном YouTube-канале PlayStation был опубликован трейлер хоррора Ebola Village с датой выхода на PS4 и PS5, что мгновенно вызвало волну негативной реакции.

Пользователи обвинили Sony в продвижении "дешевой пиратской копии Resident Evil: Village":

PlayStation вызвала критику, прорекламировав хоррор Ebola Village, который фанаты называют клоном Resident Evil

После масштабной критики, Sony удалила трейлер с YouTube. Однако страница игры остается доступной в цифровом магазине PS Store, а ее релиз на консолях по-прежнему запланирован на 23 января.

Комментарии:  27
MNM 777
создатель русского репа
никто не мешает этим пользователям сделать свой дорогостоящий аналог резика, в чём проблема? инди разрабам откуда финансирование брать? сами эти пользователи оплатить хотят, как я понимаю?

Sova Aleykum

Так пользователи видимо не хотят аналог резика просто, дешевый или дорогой. Есть собственно сам резик для этого. Сейчас много игр выходит и жанры в целом перенасыщены, поэтому и такая реакция на очередной клон, тяжело сейчас разрабам будет, придется что то уникальное делать, чтобы взлетело.

VersalifeDX

"Сперва добейся, а потом критикуй!!!"

WantonSable

так а калл зачем делать? Сделали фигню и думают что зайдет, ага

Gridon

Ролик снесли ради спокойствия визжащих хомячков но сама поделка спокойно лежит в магазине и ждет релиз. Эффективные менеджеры просто убрали визуальный шум и продолжат лутать комиссию с треш контента пока фанаты радуются мнимой победе над здравым смыслом.

IgnobleLorcan

ну продается она и что? тебя это как епет?? под дулом автомата заставляют купить?

UnemotionalFrazer IgnobleLorcan

Да ты почитай просто другие его комментарии и постарайся найти хоть что-то, кроме бесконечного нытья. Это буквально самый душнейший тип на пегаче.

Gridon UnemotionalFrazer

Вместо аргументов по существу началась тряска с мониторингом чужого профиля и переходом на личности, классика слитого защитника корпораций. Забавно наблюдать, как банальная констатация факта про жадность Сони вызывает такую истерику и желание копаться в истории сообщений ради оправдания убогого ассет-флипа. Наличие критического мышления и аллергия на инфомусор нынче называются душнотой только у терпил, готовых с радостью наворачивать любой скам с лопаты эффективных менеджеров

ldssa jbcfsgfhd

Sony контора тридварасов как обычно

IgnobleLorcan

Что значит аналог резика?? это вообще как?? типа хоррор от 3 лица с пушками можно делать только резику?? а колда это нанлог батлы или наоборот?? а форза моторспорт это аналог гран туризмо? а крю аналог форзы хорайзен, эвил витхин тоже типа клон резика, киллинг антидот, каллисто протокол - клон дед спейса и че? в каждом жанре должно быть по одной игре а все остальные клеймятся грязными копиями и не должны существовать??

Azimut zvuk

Смысл было публиклвать его изначально?чтобы что?опозориться и потом как мыши удалить?)

vertehwost

Видимо сони даже понятия не имеют, что это за "игра"

Беккер5443 vertehwost

Это фигня, на пк нормально не могут от соньки портировать игры, одни идут норм, другие нет.

Искусственный интеллeкт

какие страшные ебола

Олег Дудин

Сони решила по-быстрому срубить бабла?

ratte88

Сначала соСони трясётся, что азиаты копируют их оригинальный Хорайзон (гибрид фар край праймал и ассасинов), но сами же воруют игры о капкому.

Денис Сидоров 5

Ну эта игра не самая худшая пародия на резидент,есть намного хуже

