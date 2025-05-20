Вышел короткометражный фильм по мотивам компьютерной инди-игры Ebola Village

За несколько лет команда IGS (indie_games_studio) выпустила три части хоррора Ebola, ответвление Village the Siberia, а в 2025 вышел квинтэссенция накопленного опыта — Ebola Village, классический survival horror от первого лица в лучших традициях жанра и в сеттинге российской глубинки.

Мария живет в провинциальном городке и коротает вечера за просмотром телесериалов. Однажды эфир прерывает экстренное сообщение о биологической угрозе в связи с распространением опасного вируса. Девушка едет в деревню, в которой живут ее мать и бывший муж Руслан — и по законам жанра оказывается в эпицентре ужасных событий.