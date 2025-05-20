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Ebola Village 12.05.2025
Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби
7 40 оценок

Вышел короткометражный фильм по мотивам компьютерной инди-игры Ebola Village

Borovik-rus Borovik-rus

За несколько лет команда IGS (indie_games_studio) выпустила три части хоррора Ebola, ответвление Village the Siberia, а в 2025 вышел квинтэссенция накопленного опыта — Ebola Village, классический survival horror от первого лица в лучших традициях жанра и в сеттинге российской глубинки.

Мария живет в провинциальном городке и коротает вечера за просмотром телесериалов. Однажды эфир прерывает экстренное сообщение о биологической угрозе в связи с распространением опасного вируса. Девушка едет в деревню, в которой живут ее мать и бывший муж Руслан — и по законам жанра оказывается в эпицентре ужасных событий.

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4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MNM 777
4
dehis901

игра пушка гонка еще и на руском

2
WerGC

охрененная пародия на серию RE,единственный минус короткая

ps Виктор Трохин почти один игру делал респект парню

2
Человек-Анекдот

это не пародия