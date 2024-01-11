Бесплатный симулятор футбола eFootball достиг 700 миллионов загрузок

Бесплатный симулятор футбола eFootball eFootball достиг 700 миллионов загрузок, и Konami объявила о праздновании этого знаменательного события с помощью ряда интересных инициатив, включая специальную кампанию для игры и множество призов.

Кампания стартует сегодня, 11 января, и завершится 1 февраля. В течение трех недель вы сможете выкупить столько специальных наград "Игрок недели", сколько сможете получить, а также ежедневно получать в качестве бонуса Worldwide Chance Deal.

В дополнение к новым функциям декабрьского обновления в eFootball 2024 появятся новые турниры, соревнования и чемпионаты eFootball League, в которых можно будет заработать до 200 000 GP, 210 eFootball Coins и многое другое.

Как вы, возможно, знаете, в декабре прошлого года Konami объявила о некоторых изменениях, связанных с киберспортивными турнирами, представив клубные соревнования eFootball Championship, которые позволят игрокам со всего мира принять участие во внутриигровых региональных отборочных турнирах, чтобы определить, кто будет представлять каждый клуб на соревнованиях.

Клубный турнир FC Bayern München начнется в понедельник 15 января и позволит игрокам узнать, что эта новая функция может предложить многочисленным поклонникам киберфутбола.