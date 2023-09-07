eFootball 2024 выглядит значительно лучше, чем несуразная версия 2022 года ©

Компания Konami выпустила eFootball 2024, последнюю версию своего бесплатного симулятора футбола. В связи с этим пользователь ElAnalistaDeBits решил сравнить eFootball 2024 с его версией 2023 и несуразной версией 2022. И, честно говоря, результаты поражают.

Как мы уже говорили в 2021 году, eFootball 2022 был одним из худших игровых релизов того года. А в 2022 году, к всеобщему удивлению, Konami призналась, что поторопилась с выпуском eFootball 2022.

В eFootball 2024 значительно улучшены 3D-модели большинства игроков и усовершенствована система освещения. Действительно, по сравнению с версией 2022, eFootball 2024 выглядит как игра нового поколения.

Konami также улучшила анимацию большинства игроков и переработала физику игры. Судя по всему, на этот раз не будет никаких ошибок/проблем с коллизиями (то есть с руками и ногами, проходящими сквозь тела других игроков).

Теперь я не знаю, сможет ли eFootball 2024 конкурировать с игрой FC 24 от EA Sports. Судя по ранним трейлерам, футбольная игра от EA выглядит лучше, чем предложение Konami. Кстати, для тех, кому интересно, в EA Sports FC 24 используется движок Frostbite Engine, а в eFootball 2024 - Unreal Engine.