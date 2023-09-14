Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет 23 апреля 2024 года

Поклонники серии Suikoden уже целую вечность ждут продолжения, и хотя любимая франшиза от Konami сама восстает из мертвых с ремастером первых частей, ее оригинальные создатели также представляют духовного наследника в виде Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Эта японская ролевая игра была долгожданной с момента ее анонса, а после недавней задержки была подтверждена и новая дата ее выхода.
На недавнем Nintendo Direct был показан новый трейлер, из которого стало известно, что Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет на рынок 21 апреля. В новом геймплейном трейлере демонстрируются некоторые боевые действия и механика управления королевством, а также рассказывается о персонажах и их взаимоотношениях друг с другом. Смотрите трейлер ниже.
После выхода в следующем году Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
что-то супернинтендовское напоминает
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