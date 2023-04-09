Для Elden Ring вышел мод, добавляющий поддержку DLSS2 версии 3.1

В сети появилось сравнительным видео, демонстрирующее работу DLSS в Elden Ring, добавляющего поддержку DLSS 3.1 Super Resolution в последний проект японской студии FromSoftware.
Обратите внимание, что это не мод генерации кадров DLSS 3, о котором сообщалось вчера. Этот мод просто использует последнюю версию DLSS2, теперь называемый DLSS Super Resolution.
Это бета-версия мода Upscaler от PureDark. PureDark еще не выпустил этот мод для широкой публики. Более того, похоже, что FSR не работает с этой бета-версией. Вероятно, PureDark выпустит лучшую (и более производительную) версию мода Upscaler в будущем.
Хорошая новость заключается в том, что с помощью этого мода вы можете получить постоянные 60 кадров в секунду при 4K с трассировкой лучей на NVIDIA RTX 4090.
Как установить мод (вы не можете играть онлайн с установленным модом):
- Очень важно: запустите игру и настройте ее на использование без рамок вместо полноэкранного режима перед установкой мода DLSS, иначе игра вылетит при запуске.
- Скачайте архив Elden Ring Upscaler
- Скачайте архив Elden Mod Loader
- Загрузите Anti-Cheat Toggler
- Извлеките все файлы из архивов Elden Ring Upscaler, Anti-Cheat Toggler и Elden Mod Loader в каталог ELDEN RING рядом с основным файлом eldenring.exe.
- Перед запуском игры сначала запустите файл toggle_anti_cheat.exe, он отключит Easy Anti-Cheat.
- Запустите игру, должно появиться окно Elden Ring ReShade, нажмите ДОМОЙ и выберите DLSS в режиме «Качество» или «Производительность» (в режимах «Ультра качество» или «Сбалансированный» могут возникнуть проблемы в зависимости от разрешения).
- Перезапустите игру, чтобы правильно применить настройки DLSS (при первом запуске изображение DLSS может мерцать).
- Запустите игру снова и играйте с DLSS.
Смотреть только на Ютубе в 4к. Тут в 1080 с пожатым битрейтом дело гиблое https://www.youtube.com/watch?v=IzDm7M_ABFA
Какой та корявый мод , с DLSS четкость картинки падает , мыльным становится , Зато ФПС выше стал =) . Обычное отличий нету , корява сделали (
Мод не вышел ещё, слили бету
Картинка становится более мыльной с ДЛСС , потому что в стандартный ТАА , который использует игра встроен неотключаемый фильтр резкости ( можно отключить только с помощью сторонних модов , по аналогии с серией Резидент Ивл ) . Соответственно когда используется другой метод постобработки фильтр резкости отключается . Для 1080р разрешения это минус , для всех кто использует 1440р и выше это плюс , потому что на более высоких разрешениях картинка будет чистой и без фильтра резкости .
То что, заново перепроходить?)
Дождись выхода ДЛЦ , плюс скорее всего Фромы к выходу второго ДЛЦ сами поддержку ДЛСС завезут .
Опачки, с Kemono сливают невыпущенный мод и делают кликбейтное название.
А вообще лучше подождать релиза, сейчас мод мега сырой и работает через жопу.
Anti-Cheat Toggler нахрен не нужен на пиратке
FSR еще и на Windows 7 не работает несмотря на то что это чисто программная технология. Ибо не требует пока что никаких тензорных ядер.
fsr 2 точно работал в Rdr2 на 7ке, проверял на rtx 3060.