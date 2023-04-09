Elden Ring 25.02.2022
8.2 1 984 оценки

Для Elden Ring вышел мод, добавляющий поддержку DLSS2 версии 3.1

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monk70
Новости

В сети появилось сравнительным видео, демонстрирующее работу DLSS в Elden Ring, добавляющего поддержку DLSS 3.1 Super Resolution в последний проект японской студии FromSoftware.

Обратите внимание, что это не мод генерации кадров DLSS 3, о котором сообщалось вчера. Этот мод просто использует последнюю версию DLSS2, теперь называемый DLSS Super Resolution.

Это бета-версия мода Upscaler от PureDark. PureDark еще не выпустил этот мод для широкой публики. Более того, похоже, что FSR не работает с этой бета-версией. Вероятно, PureDark выпустит лучшую (и более производительную) версию мода Upscaler в будущем.

Хорошая новость заключается в том, что с помощью этого мода вы можете получить постоянные 60 кадров в секунду при 4K с трассировкой лучей на NVIDIA RTX 4090.

Как установить мод (вы не можете играть онлайн с установленным модом):

  1. Очень важно: запустите игру и настройте ее на использование без рамок вместо полноэкранного режима перед установкой мода DLSS, иначе игра вылетит при запуске.
  2. Скачайте архив Elden Ring Upscaler
  3. Скачайте архив Elden Mod Loader
  4. Загрузите Anti-Cheat Toggler
  5. Извлеките все файлы из архивов Elden Ring Upscaler, Anti-Cheat Toggler и Elden Mod Loader в каталог ELDEN RING рядом с основным файлом eldenring.exe.
  6. Перед запуском игры сначала запустите файл toggle_anti_cheat.exe, он отключит Easy Anti-Cheat.
  7. Запустите игру, должно появиться окно Elden Ring ReShade, нажмите ДОМОЙ и выберите DLSS в режиме «Качество» или «Производительность» (в режимах «Ультра качество» или «Сбалансированный» могут возникнуть проблемы в зависимости от разрешения).
  8. Перезапустите игру, чтобы правильно применить настройки DLSS (при первом запуске изображение DLSS может мерцать).
  9. Запустите игру снова и играйте с DLSS.
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
IVAN20112X

Смотреть только на Ютубе в 4к. Тут в 1080 с пожатым битрейтом дело гиблое https://www.youtube.com/watch?v=IzDm7M_ABFA

4
BoomGoTinko

Какой та корявый мод , с DLSS четкость картинки падает , мыльным становится , Зато ФПС выше стал =) . Обычное отличий нету , корява сделали (

4
Egor179

Мод не вышел ещё, слили бету

0
gloccc

Картинка становится более мыльной с ДЛСС , потому что в стандартный ТАА , который использует игра встроен неотключаемый фильтр резкости ( можно отключить только с помощью сторонних модов , по аналогии с серией Резидент Ивл ) . Соответственно когда используется другой метод постобработки фильтр резкости отключается . Для 1080р разрешения это минус , для всех кто использует 1440р и выше это плюс , потому что на более высоких разрешениях картинка будет чистой и без фильтра резкости .

0
Eminence

То что, заново перепроходить?)

0
gloccc

Дождись выхода ДЛЦ , плюс скорее всего Фромы к выходу второго ДЛЦ сами поддержку ДЛСС завезут .

0
Egor179

Опачки, с Kemono сливают невыпущенный мод и делают кликбейтное название.

0
Egor179

А вообще лучше подождать релиза, сейчас мод мега сырой и работает через жопу.

0
Egor179

Anti-Cheat Toggler нахрен не нужен на пиратке

0
Egik81

FSR еще и на Windows 7 не работает несмотря на то что это чисто программная технология. Ибо не требует пока что никаких тензорных ядер.

-3
Big and Fat

fsr 2 точно работал в Rdr2 на 7ке, проверял на rtx 3060.

0