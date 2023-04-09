Для Elden Ring вышел мод, добавляющий поддержку DLSS2 версии 3.1 ©

В сети появилось сравнительным видео, демонстрирующее работу DLSS в Elden Ring, добавляющего поддержку DLSS 3.1 Super Resolution в последний проект японской студии FromSoftware.

Обратите внимание, что это не мод генерации кадров DLSS 3, о котором сообщалось вчера. Этот мод просто использует последнюю версию DLSS2, теперь называемый DLSS Super Resolution.

Это бета-версия мода Upscaler от PureDark. PureDark еще не выпустил этот мод для широкой публики. Более того, похоже, что FSR не работает с этой бета-версией. Вероятно, PureDark выпустит лучшую (и более производительную) версию мода Upscaler в будущем.

Хорошая новость заключается в том, что с помощью этого мода вы можете получить постоянные 60 кадров в секунду при 4K с трассировкой лучей на NVIDIA RTX 4090.

Как установить мод (вы не можете играть онлайн с установленным модом):