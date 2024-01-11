Elden Ring получила первый за последние полгода патч

Апдейт 1.10.1 лишь добавляет поддержку Easy Anti-Cheat для Steam OS
FromSoftware выпустила обновление 1.10.1 для Elden Ring. В апдейте нет никакого нового игрового контента — он лишь добавляет поддержку Easy Anti-Cheat для Steam OS.
Предыдущий патч для Elden Ring вышел в июле 2023 года — с момента последнего обновления прошло шесть месяцев. Вероятнее всего, следующий крупный апдейт с возможной встроенной поддержкой NVIDIA DLSS 2/3 или AMD FSR 3.0 выйдет вместе с расширением Shadow of the Erdtree.
В марте 2023 года игра получила апдейт с поддержкой трассировки лучей для версий на PC, PS5, Xbox Series X. Также в игре улучшили тени и глобальное освещение.
Когда там DLC выйдет?