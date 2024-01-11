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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.5 3 295 оценок

Elden Ring получила первый за последние полгода патч

Simple Jack

Апдейт 1.10.1 лишь добавляет поддержку Easy Anti-Cheat для Steam OS

FromSoftware выпустила обновление 1.10.1 для Elden Ring. В апдейте нет никакого нового игрового контента — он лишь добавляет поддержку Easy Anti-Cheat для Steam OS.

Предыдущий патч для Elden Ring вышел в июле 2023 года — с момента последнего обновления прошло шесть месяцев. Вероятнее всего, следующий крупный апдейт с возможной встроенной поддержкой NVIDIA DLSS 2/3 или AMD FSR 3.0 выйдет вместе с расширением Shadow of the Erdtree.

В марте 2023 года игра получила апдейт с поддержкой трассировки лучей для версий на PC, PS5, Xbox Series X. Также в игре улучшили тени и глобальное освещение.

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