Elden Ring 25.02.2022
8.3 2 222 оценки

Elden Ring снова возглавил топ игр на Steam Deck

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Procy_on
Новости

Elden Ring занимает особое место в сердцах владельцев Steam Deck: ролевая игра от FromSoftware часто появляется в официальном списке топа Valve. Теперь, после того как большую часть этого года Elden Ring была на втором месте, она наконец-то возглавила топ самых популярных игр на Steam Deck.


Подтверждение восхождения Elden Ring пришло из официального твиттера Steam Deck, который также показывает, что у игры было много жестких конкурентов. Stardew Valley, Vampire Survivors, Hogwarts Legacy и Grand Theft Auto V соответственно завершают пятерку лидеров, а другие популярные игры для ПК, такие как Skyrim и Cyberpunk 2077, не сильно отстают.

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