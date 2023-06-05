Elden Ring снова возглавил топ игр на Steam Deck ©

Elden Ring занимает особое место в сердцах владельцев Steam Deck: ролевая игра от FromSoftware часто появляется в официальном списке топа Valve. Теперь, после того как большую часть этого года Elden Ring была на втором месте, она наконец-то возглавила топ самых популярных игр на Steam Deck.





Подтверждение восхождения Elden Ring пришло из официального твиттера Steam Deck, который также показывает, что у игры было много жестких конкурентов. Stardew Valley, Vampire Survivors, Hogwarts Legacy и Grand Theft Auto V соответственно завершают пятерку лидеров, а другие популярные игры для ПК, такие как Skyrim и Cyberpunk 2077, не сильно отстают.