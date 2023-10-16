Фанат Elden Ring воссоздает легендарные места из игры в Minecraft

Творческие возможности Minecraft позволили прикоснуться к другому миру, воссоздав Междуземье из Elden Ring. Один из пользователей реддит и поклонник Minecraft скрупулезно собрал пять локаций из популярной ролевой игры от FromSoftware, уделив особое внимание деталям.
Leshagloom создал свою карту "Elden Lands", на которой представлены пять мест. Лейнделл, плато Атлус, форт Хейт, кабинет Гидеона и зал Аудиенций. Карта уже доступна для загрузки в пакете Elden Lands: Conquest Edition.
Elden Lands - это очередное творение leshagloom, который в прошлом уже работал над другими впечатляющими картами и мегабилдами. Среди представленных им работ - первоклассные работы на основе Minecraft, многие карты повторяют известные видеоигры, такие как Bloodborne, Resident Evil, Skyrim, Silent Hill и другие. Есть и полностью оригинальные работы, созданные с помощью инструментов Minecraft.
Как уже говорилось выше, карта Elden Lands доступна для загрузки уже сейчас. Она работает только с Java Minecraft 1.19.2 и содержит файл размером 863 МБ, дополняющий версию карты v1.0. На текущий момент она была скачана 1 538 раза. Любители Elden Ring могут рассчитывать на 10 квадратных миль экшена и приключений, дополненных уникальным оружием, наборами брони, боссами, головоломками и заданиями. Релизный трейлер для Elden Lands демонстрирует лишь часть возможностей карты, и все поклонники игры от FromSoftware, скорее всего, будут потрясены тем, насколько точно воссоздана эта карта в Minecraft.