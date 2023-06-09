Elden Ring 25.02.2022
8.3 2 241 оценка

Фанаты Elden Ring искренне думали, что на Summer Game Fest покажут Shadow of the Erdtree

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Procy_on
Новости

Не только поклонники Cyberpunk 2077 обломались с DLC Phantom Liberty на вчерашней презентации Summer Game Fest. Фанаты Elden Ring также разочаровались в мероприятии, ожидавшие увидеть DLC Shadow of the Erdtree.

Поскольку Shadow of the Erdtree было представлено еще в феврале 2023 года, фанаты ожидали какого-то информации теперь, когда наступил летний период. Как мы теперь знаем, этого не произошло, но в самый разгар событий некоторые фанаты Elden Ring искренне верили, что ведущий Джефф Кили вот-вот представит первый трейлер DLC или, возможно, даже назовет дату его выхода.

В самом конце Summer Game Fest Джефф сказал:

Наконец-то, ребята, пришло время перейти к нашему грандиозному финалу, для меня большая честь представить эту игру. То, что вы сейчас увидите, - это мировой премьерный трейлер, который дает нам новый взгляд на обширный мир, который нам не терпится исследовать снова. Эта игра выходит от студии, которая удивила мир и переопределила жанр RPG, с его культовыми персонажами и богатым повествованием. Я хочу поблагодарить их за этот трейлер к одному из самых ожидаемых игровых релизов. Слухи оказались правдой.

И если фанаты Cyberpunk 2077 в этот момент ожидали увидеть Phantom Liberty, то фанаты Elden Ring восприняли эти слова как явный намек на Shadow of the Erdtree. Но в итоге этой игрой оказалась Final Fantasy 7: Rebirth.

Не, ну как Джефф может так говорить и НЕ показать DLC Elden Ring... Мы должны бросить этого человека обратно в тюрьму для геймеров за это. - Смотрите, как я полыхаю в реальном времени.

Реакцию на это можно было увидеть в разных местах, включая твиттер - где стримеры делились своей разочаровывающей реакцией на приманку Кили.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
GraF68ru

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7
Artery Kaulitz

А ещё: Dagon Age 4, Brütal Legend 2, The Elder Scrolls VI, Darksiders 4, DOOM 6 (после Eternal), Just Cause 5 и так далее...

1
AIM WP

разве они не говорили что длс в 24 выйдет ?

2
Озверин

какой тупой заголовок. Это ВСЕ фанаты элдена думали? или какие-то два конкретных?


То, что вы сейчас увидите, - это мировой премьерный трейлер, который дает нам новый взгляд на обширный мир, который нам не терпится исследовать снова

это вообще любой серии РПГ может касаться. хоть Дрэгон Эйдж, хоть Тес, хоть Готики.
че там их фанаты говорят?

1
dehis901

Игра полный шлак я поиграл сюжета ноль и нихрена не понятно куда идти

-3