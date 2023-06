Фанаты Elden Ring искренне думали, что на Summer Game Fest покажут Shadow of the Erdtree ©

Не только поклонники Cyberpunk 2077 обломались с DLC Phantom Liberty на вчерашней презентации Summer Game Fest. Фанаты Elden Ring также разочаровались в мероприятии, ожидавшие увидеть DLC Shadow of the Erdtree.



Поскольку Shadow of the Erdtree было представлено еще в феврале 2023 года, фанаты ожидали какого-то информации теперь, когда наступил летний период. Как мы теперь знаем, этого не произошло, но в самый разгар событий некоторые фанаты Elden Ring искренне верили, что ведущий Джефф Кили вот-вот представит первый трейлер DLC или, возможно, даже назовет дату его выхода.



В самом конце Summer Game Fest Джефф сказал:

Наконец-то, ребята, пришло время перейти к нашему грандиозному финалу, для меня большая честь представить эту игру. То, что вы сейчас увидите, - это мировой премьерный трейлер, который дает нам новый взгляд на обширный мир, который нам не терпится исследовать снова. Эта игра выходит от студии, которая удивила мир и переопределила жанр RPG, с его культовыми персонажами и богатым повествованием. Я хочу поблагодарить их за этот трейлер к одному из самых ожидаемых игровых релизов. Слухи оказались правдой.

И если фанаты Cyberpunk 2077 в этот момент ожидали увидеть Phantom Liberty, то фанаты Elden Ring восприняли эти слова как явный намек на Shadow of the Erdtree. Но в итоге этой игрой оказалась Final Fantasy 7: Rebirth.

Не, ну как Джефф может так говорить и НЕ показать DLC Elden Ring... Мы должны бросить этого человека обратно в тюрьму для геймеров за это. - Смотрите, как я полыхаю в реальном времени.

Реакцию на это можно было увидеть в разных местах, включая твиттер - где стримеры делились своей разочаровывающей реакцией на приманку Кили.