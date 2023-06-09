Фанаты Elden Ring искренне думали, что на Summer Game Fest покажут Shadow of the Erdtree

Не только поклонники Cyberpunk 2077 обломались с DLC Phantom Liberty на вчерашней презентации Summer Game Fest. Фанаты Elden Ring также разочаровались в мероприятии, ожидавшие увидеть DLC Shadow of the Erdtree.
Поскольку Shadow of the Erdtree было представлено еще в феврале 2023 года, фанаты ожидали какого-то информации теперь, когда наступил летний период. Как мы теперь знаем, этого не произошло, но в самый разгар событий некоторые фанаты Elden Ring искренне верили, что ведущий Джефф Кили вот-вот представит первый трейлер DLC или, возможно, даже назовет дату его выхода.
В самом конце Summer Game Fest Джефф сказал:
Наконец-то, ребята, пришло время перейти к нашему грандиозному финалу, для меня большая честь представить эту игру. То, что вы сейчас увидите, - это мировой премьерный трейлер, который дает нам новый взгляд на обширный мир, который нам не терпится исследовать снова. Эта игра выходит от студии, которая удивила мир и переопределила жанр RPG, с его культовыми персонажами и богатым повествованием. Я хочу поблагодарить их за этот трейлер к одному из самых ожидаемых игровых релизов. Слухи оказались правдой.
И если фанаты Cyberpunk 2077 в этот момент ожидали увидеть Phantom Liberty, то фанаты Elden Ring восприняли эти слова как явный намек на Shadow of the Erdtree. Но в итоге этой игрой оказалась Final Fantasy 7: Rebirth.
Не, ну как Джефф может так говорить и НЕ показать DLC Elden Ring... Мы должны бросить этого человека обратно в тюрьму для геймеров за это. - Смотрите, как я полыхаю в реальном времени.
Реакцию на это можно было увидеть в разных местах, включая твиттер - где стримеры делились своей разочаровывающей реакцией на приманку Кили.
Фанаты искренне думали, что на summer game fest покажут half-life 3
Фанаты искренне думали, что на summer game fest покажут Warcraft 4
Фанаты искренне думали, что на summer game fest покажут Red alert 4
Фанаты искренне думали, что на summer game fest покажут как перестать высасывать новости из пальца
А ещё: Dagon Age 4, Brütal Legend 2, The Elder Scrolls VI, Darksiders 4, DOOM 6 (после Eternal), Just Cause 5 и так далее...
разве они не говорили что длс в 24 выйдет ?
какой тупой заголовок. Это ВСЕ фанаты элдена думали? или какие-то два конкретных?
это вообще любой серии РПГ может касаться. хоть Дрэгон Эйдж, хоть Тес, хоть Готики.
че там их фанаты говорят?
Игра полный шлак я поиграл сюжета ноль и нихрена не понятно куда идти