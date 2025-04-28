Общие мировые поставки и цифровые продажи Elden Ring превысили 30 миллионов копий, сообщили издатель Bandai Namco и разработчик FromSoftware.
Последний раз сообщалось, что по состоянию на июнь 2024 года эта ролевая игра с открытым миром была отгружена тиражом в 25 миллионов единиц, что означает, что с тех пор было продано еще пять миллионов единиц.
Elden Ring вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 25 февраля 2022 года по всему миру, за ней последовало крупное расширение «Shadow of the Erdtree» 21 июня 2024 года. Версия для Switch 2 должна выйти в 2025 году.
Миядзаки eбёт.
Окупамаемость даже на провал приходит спустя года 2-3. Ничего странного.
чувак эта игра окупилась ещё тогда когда продала 3-5 млн копий по слухам у неё бюджет с маркетингом всего 135 лямов.
Ну слухам тут не верят чувак - даже новостям. тем более откуда тебе знать бюджет =)
Неплохо на этой бы положительной ноте запилить 2 DLC для колечка 💍, но, увы и ах, влажные фантазии 🗿 чувствую опустошённым после первого DLC к Элден.
Ну, теперь можно цену снизить?
Ага - он снизит цену,когда 3 Халфа выйдет..( Сам сижу жду скидку на длс (.Чувствую долго ещё ждать придётся...
Посмотрел Миядзаки на эти цифры и сказал: в ж*пу одиночные игры, пойду делать мультиплеер