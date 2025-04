Общие мировые поставки и цифровые продажи Elden Ring превысили 30 миллионов копий, сообщили издатель Bandai Namco и разработчик FromSoftware.

Последний раз сообщалось, что по состоянию на июнь 2024 года эта ролевая игра с открытым миром была отгружена тиражом в 25 миллионов единиц, что означает, что с тех пор было продано еще пять миллионов единиц.

Elden Ring вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 25 февраля 2022 года по всему миру, за ней последовало крупное расширение «Shadow of the Erdtree» 21 июня 2024 года. Версия для Switch 2 должна выйти в 2025 году.