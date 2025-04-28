ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 815 оценок

Поставки и цифровые продажи Elden Ring превысили 30 миллионов копий

monk70 monk70

Общие мировые поставки и цифровые продажи Elden Ring превысили 30 миллионов копий, сообщили издатель Bandai Namco и разработчик FromSoftware.

Последний раз сообщалось, что по состоянию на июнь 2024 года эта ролевая игра с открытым миром была отгружена тиражом в 25 миллионов единиц, что означает, что с тех пор было продано еще пять миллионов единиц.

Elden Ring вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 25 февраля 2022 года по всему миру, за ней последовало крупное расширение «Shadow of the Erdtree» 21 июня 2024 года. Версия для Switch 2 должна выйти в 2025 году.

17
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MagneticEnnio

Миядзаки eбёт.

8
Serpentrage

Окупамаемость даже на провал приходит спустя года 2-3. Ничего странного.

4
MagneticEnnio Serpentrage

чувак эта игра окупилась ещё тогда когда продала 3-5 млн копий по слухам у неё бюджет с маркетингом всего 135 лямов.

Serpentrage MagneticEnnio

Ну слухам тут не верят чувак - даже новостям. тем более откуда тебе знать бюджет =)

1
Rio17

Неплохо на этой бы положительной ноте запилить 2 DLC для колечка 💍, но, увы и ах, влажные фантазии 🗿 чувствую опустошённым после первого DLC к Элден.

2
Кей Овальд

Ну, теперь можно цену снизить?

1
Lvinomord

Ага - он снизит цену,когда 3 Халфа выйдет..( Сам сижу жду скидку на длс (.Чувствую долго ещё ждать придётся...

1
William Dwight

Посмотрел Миядзаки на эти цифры и сказал: в ж*пу одиночные игры, пойду делать мультиплеер