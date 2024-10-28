Слух: В разработке находится версия Elden Ring для новой Nintendo Switch

В сети вновь начали активно обсуждать возможный скорый анонс нового поколения консолей семейства Nintendo Switch. Представит ли японская компания свою новую портативную консоль, достоверно пока неизвестно. Однако авторитетный инсайдер сообщил, что для будущей консоли уже готовится к релизу одна из крупнейших и самых популярных игр последних лет. Если верить информации от источника, консоль Nintendo Switch 2 практически сразу после выхода получит специальное издание Elden Ring.

Этой информацией поделился пользователь под ником NWeedle, специализирующийся на утечках, связанных с Nintendo Switch, и ранее предоставлявший достоверные сведения о будущих релизах. По данным инсайдера, Bandai Namco давно одобрила портирование Elden Ring для преемника Nintendo Switch. Над версией хардкорного ролевого экшена уже более года работает студия Virtuos под контролем From Software.

Сообщается, что Elden Ring появится на Nintendo Switch 2 вместе с выходом Definitive Edition, который также будет доступен на всех остальных платформах. Релиз окончательного издания игры ожидается в 2025 году, и, по словам NWeedle, игра доберется до новой портативной консоли ближе к концу следующего года.