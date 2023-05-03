Вышел мод DLSS 3 для Elden Ring, обеспечивающий существенное повышение производительности ©

Как и было обещано несколько дней назад, после предыдущих проблем, возникших при внедрении DLSS Frame Generation в Elden Ring, моддер PureDark выпустил мод DLSS 3 для своих сторонников на Patreon.

Мод DLSS 3 поставляется в пакете ReShade, который теперь также включает фильтр повышения резкости AMD FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS). Теперь вы можете использовать это для регулировки резкости, тогда как раньше приходилось добавлять собственный шейдер резкости с предыдущей версией апскейлера, которая использовала только DLSS Super Resolution. Конечно, вы по-прежнему можете отключить FidelityFX CAS и использовать другой фильтр повышения резкости ReShade.

Модификация DLSS 3 обеспечивает дополнительный прирост производительности для владельцев графических карт NVIDIA GeForce RTX 40 Series. С RTX 4090 и i7 12700KF в начальном месте игры средняя частота кадров улучшилась с 88 до 120,6 кадров в секунду, что на 37% больше. Интересно, что разница в процентилях в 1% была намного больше, подскочив с 54,1 до 90,5 кадров в секунду, или на 67,2%. Частота кадров в процентиле 0,2%, зарегистрированная CapFrameX, больше соответствовала средней частоте кадров с точки зрения улучшения, увеличив FPS с 38,5 до 55,5, то есть на 44,1%. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы почти довести даже самые низкие экземпляры до 60 кадров в секунду.

То есть, конечно, в разрешении 4K с максимальными настройками (включая трассировку лучей) и суперразрешении DLSS, установленном в режим качества с помощью апскейлера. Также отсутствуют видимые артефакты, вызванные генерацией кадров.

С этим модом DLSS 3 у владельцев RTX 40 есть достаточный запас производительности, чтобы играть в Elden Ring с опцией трассировки лучей и даже добавлять некоторые модификации текстур, чтобы еще больше улучшить внешний вид шедевра FromSoftware в жанре RPG с открытым миром.