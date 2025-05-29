Для Elden Ring: Nightreign уже выпущен патч первого дня

Elden Ring: Nightreign выйдет через несколько часов, и FromSoftware уже выпустила патч первого дня.

Патч 1.01 направлен на улучшение игрового процесса и стабильности. Согласно журналу изменений, он улучшает управление игровыми персонажами, приносит корректировки саундтрека, текста и баланса. Более того, он добавляет сценарии персонажей.

Примечания к патчу: