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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.9 74 оценки

Для Elden Ring: Nightreign уже выпущен патч первого дня

monk70 monk70

Elden Ring: Nightreign выйдет через несколько часов, и FromSoftware уже выпустила патч первого дня.

Патч 1.01 направлен на улучшение игрового процесса и стабильности. Согласно журналу изменений, он улучшает управление игровыми персонажами, приносит корректировки саундтрека, текста и баланса. Более того, он добавляет сценарии персонажей.

Примечания к патчу:

  • Улучшенная обработка игровых персонажей
  • Добавление и корректировка саундтрека
  • Исправления текста
  • Исправления баланса
  • Добавлены сценарии персонажей
  • Исправления ошибок
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