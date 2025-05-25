FromSoftware объявила точное время выхода Elden Ring: Nightreign. В России игра будет доступна в Steam и на консолях, а предварительная загрузка начнётся за несколько дней до релиза.

На консолях запуск состоится 30 мая в 00:00 по московскому времени, на ПК — 30 мая в 01:00 МСК. Таким образом, владельцы PlayStation и Xbox смогут начать игру на час раньше.

Nightreign станет новым самостоятельным приключением во вселенной Elden Ring, сделанным с уклоном в кооператив. Игроки смогут объединяться в группы до трёх человек и исследовать мир, окутанный вечной ночью.

Разработчики добавили новых героев с уникальными способностями, которые раскрываются сильнее в команде. Кроме того, в игре появилась случайная генерация врагов и боссов, что делает каждое прохождение непредсказуемым — даже знакомые локации будут ощущаться по-новому.