FromSoftware объявила точное время выхода Elden Ring: Nightreign. В России игра будет доступна в Steam и на консолях, а предварительная загрузка начнётся за несколько дней до релиза.
На консолях запуск состоится 30 мая в 00:00 по московскому времени, на ПК — 30 мая в 01:00 МСК. Таким образом, владельцы PlayStation и Xbox смогут начать игру на час раньше.
Nightreign станет новым самостоятельным приключением во вселенной Elden Ring, сделанным с уклоном в кооператив. Игроки смогут объединяться в группы до трёх человек и исследовать мир, окутанный вечной ночью.
Разработчики добавили новых героев с уникальными способностями, которые раскрываются сильнее в команде. Кроме того, в игре появилась случайная генерация врагов и боссов, что делает каждое прохождение непредсказуемым — даже знакомые локации будут ощущаться по-новому.
Давно не видел Москву на карте запуска новой игры.Мелочь а приятно
Это вовсе не новая игра это дополнения замаскированное под видом новая игра
это спинофф с другими механиками. как якудза лайк э драгон
Чем смысл делать отдельную игру еще кооперативе, лучше добавили новый контент вышедшему длс и наполнить ее контентом огромная локация и большинство полупустые. Новое дополнение должно было стать часть прохождение к основной игре. Кооп нах никому не нужен, для соло прохождение это не возможно. И ценник отнюдь недешевые кому это рассчитано?
Поначалу тоже так думал, но если посмотреть шире, то оно к лучшему. Елдач молитвами Бандаев получился слишком здоровый и пустой, и технически проще сделать новую игру чем пытаться его наполнять. В то время как души в жанре рогалика (сессионки) с босс-рашем, минимумом беготни и максимумом акшония давно напрашивались - правда в рамках нового проекта а не солянки из реюзов) Кооп действительно наф не сдался, опытным игрокам в пве контенте посредники не нужны, но и для одиночной игры Найтрейн вроде как адаптирован, так что все в порядке.