FromSoftware запускает сбор заявок на тестирование Elden Ring Nightreign

10 января стартует прием заявок на участие в техническом тестировании Elden Ring Nightreign, сообщает FromSoftware. Тестирование пройдет в феврале и будет доступно только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.



Главной целью теста станет проверка сетевых функций игры. Участники получат возможность оценить кооперативный режим и ознакомиться с частью игрового процесса.



Ограничения по регионам не уточняются, однако доступность тестирования будет ограничена платформами.



Релиз Elden Ring Nightreign запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series и ПК. Точная дата выхода пока не объявлена.