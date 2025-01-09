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Elden Ring: Nightreign 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.5 24 оценки

FromSoftware запускает сбор заявок на тестирование Elden Ring Nightreign

IKarasik
Новости

10 января стартует прием заявок на участие в техническом тестировании Elden Ring Nightreign, сообщает FromSoftware. Тестирование пройдет в феврале и будет доступно только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Главной целью теста станет проверка сетевых функций игры. Участники получат возможность оценить кооперативный режим и ознакомиться с частью игрового процесса.

Ограничения по регионам не уточняются, однако доступность тестирования будет ограничена платформами.

Релиз Elden Ring Nightreign запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series и ПК. Точная дата выхода пока не объявлена.

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