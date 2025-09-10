Новый продолжительный трейлер Elden Ring Nightreign посвятили предстоящему обновлению

FromSoftware и Bandai Namco представили пяти минутный трейлер «Deep of Night Overview» к Elden Ring Nightreign, демонстрирующий грядущее бесплатное обновление. Режим экспедиции высокой сложности станет доступен уже 11 сентября и предназначен для самых опытных игроков, готовых испытать пределы своих навыков.
В «Deep of Night» враги станут значительно сильнее, а привычные ориентиры исчезнут: игрокам не позволят выбрать конкретного Nightlord, и даже изменения ландшафта мира не будут отображаться. Вместо этого придётся полагаться на интуицию и реакцию.
Особый интерес представляют новые предметы — «Depths Relics», доступные только в этом режиме. Они наделяют оружие множеством дополнительных эффектов, среди которых есть как полезные, так и вредные, что создаёт дополнительный элемент риска.
Сложность возрастает с каждым уровнем погружения, а система рейтингов учитывает победы и поражения, влияя на глубину экспедиции. Разработчики советуют проверить, сумеете ли вы преодолеть хотя бы уровень 3 — испытание явно не для новичков.
Elden Ring Nightreign доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam.
