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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.8 48 оценок

Представлены системные требования к ПК Elden Ring Nightreign

monk70 monk70

Bandai Namco и FromSoftware наконец-то раскрыли официальные системные требования для ПК-версии Elden Ring: Nightreign, спин-оффа к знаменитой экшен-RPG.

В примечании указано, что эти требования действительны на день запуска и могут измениться в будущем, вероятно, на основе любых исправлений или обновлений, которые могут внести графические улучшения или оптимизации.

Минимальные

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 5500
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ или AMD Radeon RX 580 4 ГБ
  • DirectX: 12 (Feature Level 12.0)
  • Место на диске: 30 ГБ

Рекомендуемые

  • Операционная система: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-11500 или AMD Ryzen 5 5600
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56 8 ГБ
  • DirectX: 12 (Feature Level 12.0)
  • Место на диске: 30 ГБ
21
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
jax baron

вот норм сис треб - а не эти ваши 3070 в минималках и в 30 кадров 1080р

4
СнопакДоминатор

У ванилки системки указаны такие же, но просадки в длс такие что аж мамку Мудатаки вспоминаю.

2
jax baron СнопакДоминатор

не знаю на ведро ноуте с 4 ядрами 50 фпс на высоких

1
Лорд Малак

Ткни в 3070 в минималках хоть где-то. А эти "норм системки" связаны только с тем, что в графон фромы никогда и не пытались, в отличии от крутого дизайна.

Я прекрасно понимаю, что видеть в системках дорогие карты мучительно, но 1060 уже 9 лет. Ты видел хоть одну AAA игру 2016 года, которая нормально шла бы на видеокарте из 2007?).

5
jax baron Лорд Малак

индиана в пример

2
Палыч Роков

3070 это всратая карта с 8гб видеопамяти, которых недостаточно в 2025-м, так и чип 3070 по производительности на уровне 2080ти +/-, что тоже по современным меркам очень мало уже

4
DrunkManiac

Ля в рекомендованных Винда 11, расходимся пацаны

2
ZAUSA

Это под консольные 30 FPS?

Wing42

Под 60. Актуальное поколение консолей это ж некстген, но не все разработчики это понимают и продолжают выпускать игры, которые выдают всего 30 фпс в режиме качества.

Kenn1y

И 1080р походу.

Hevin

Какие хорошие системки, всё из движка выжимают

Alex Row

А почему не упомянули, что для комфортной игры необходимо двое приятелей соулсеров? Увы, но под это требование я не подхожу- а с рандомами гонять весьма сомнительное удовольствие

MAdach

Там вроде наконец-то стало известно что и одному можно будет играть

xmyr4ik

Нормально оптимизировали