Представлены системные требования к ПК Elden Ring Nightreign

Bandai Namco и FromSoftware наконец-то раскрыли официальные системные требования для ПК-версии Elden Ring: Nightreign, спин-оффа к знаменитой экшен-RPG.

В примечании указано, что эти требования действительны на день запуска и могут измениться в будущем, вероятно, на основе любых исправлений или обновлений, которые могут внести графические улучшения или оптимизации.

Минимальные

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 5500

ОЗУ: 12 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ или AMD Radeon RX 580 4 ГБ

DirectX: 12 (Feature Level 12.0)

Место на диске: 30 ГБ

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