Представлены системные требования к ПК Elden Ring Nightreign

Bandai Namco и FromSoftware наконец-то раскрыли официальные системные требования для ПК-версии Elden Ring: Nightreign, спин-оффа к знаменитой экшен-RPG.
В примечании указано, что эти требования действительны на день запуска и могут измениться в будущем, вероятно, на основе любых исправлений или обновлений, которые могут внести графические улучшения или оптимизации.
Минимальные
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 5500
- ОЗУ: 12 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ или AMD Radeon RX 580 4 ГБ
- DirectX: 12 (Feature Level 12.0)
- Место на диске: 30 ГБ
Рекомендуемые
- Операционная система: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-11500 или AMD Ryzen 5 5600
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56 8 ГБ
- DirectX: 12 (Feature Level 12.0)
- Место на диске: 30 ГБ
вот норм сис треб - а не эти ваши 3070 в минималках и в 30 кадров 1080р
У ванилки системки указаны такие же, но просадки в длс такие что аж мамку Мудатаки вспоминаю.
не знаю на ведро ноуте с 4 ядрами 50 фпс на высоких
Ткни в 3070 в минималках хоть где-то. А эти "норм системки" связаны только с тем, что в графон фромы никогда и не пытались, в отличии от крутого дизайна.
Я прекрасно понимаю, что видеть в системках дорогие карты мучительно, но 1060 уже 9 лет. Ты видел хоть одну AAA игру 2016 года, которая нормально шла бы на видеокарте из 2007?).
индиана в пример
3070 это всратая карта с 8гб видеопамяти, которых недостаточно в 2025-м, так и чип 3070 по производительности на уровне 2080ти +/-, что тоже по современным меркам очень мало уже
Ля в рекомендованных Винда 11, расходимся пацаны
Это под консольные 30 FPS?
Под 60. Актуальное поколение консолей это ж некстген, но не все разработчики это понимают и продолжают выпускать игры, которые выдают всего 30 фпс в режиме качества.
И 1080р походу.
Какие хорошие системки, всё из движка выжимают
А почему не упомянули, что для комфортной игры необходимо двое приятелей соулсеров? Увы, но под это требование я не подхожу- а с рандомами гонять весьма сомнительное удовольствие
Там вроде наконец-то стало известно что и одному можно будет играть
Нормально оптимизировали