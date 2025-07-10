Разработчики Elden Ring Nightreign скоро добавят новых боссов

С выходом Elden Ring Nightreign игроки уже освоились с хардкорными сражениями. Для поддержания интереса в игру было добавлено несколько новых боссов, в том числе и более сложных. Учитывая темпы развития событий, многие игроки ожидали видеть новых боссов ежемесячно. Однако новое обновление от команды Elden Ring Nightreign, похоже, подтверждает, что в июле новых боссов не будет.

Elden Ring Nightreign изначально вышел в конце мая. Первый месяц был полон новых врагов, включая добавление нового секретного босса в сложную версию Everdark Sovereign в Darkdrift Knight Expedition. Некоторые из этих обновлений столкнулись с некоторыми проблемами, например, для корректной работы битвы Everdark Sovereign Snetient Best потребовался срочный фикс. Похоже, в этом месяце добавление новых боссов замедлится в пользу возвращения некоторых прежних претендентов.

В недавнем сообщении официального аккаунта @EldenRing Bandai и FromSoftware благодарят игроков за их «доблестные экспедиции» против боссов Эвердарка. Это произошло после того, как, по всей видимости, было подтверждено, что в июле не будет новых боссов, а основное внимание будет уделено «возрождению знакомых ужасов».

Возвращение Everdark Sovereigns в июле 2025 года. Вместо появления новых сложных боссов в этом месяце вернутся три прежних монарха Вечном Тьмы. Они будут возвращаться парами в течение следующих трёх недель, что займёт большую часть июля. График возвращения монархов, представленный в недавнем посте об обновлении Steam, выглядит следующим образом:

Gaping Jaw и Darkdrift Knight — с 10 по 17 июля

Sentient Pest и Darkdrift Knight – с 17 по 24 июля

Gaping Jaw & Sentient Pest – с 24 по 31 июля

В общей сложности каждый вернувшийся босс будет представлен в течение двух недель. Этого времени должно хватить для оттачивания стратегий борьбы с каждым врагом.

Битвы с боссами в Nightreign требуют тщательной стратегии и командной работы

Хотя в этой публикации прямо не указано, что в июле не будет новых боссов, расписание определённо подразумевает, что мы сосредоточимся на этих вернувшихся врагах. В публикации также раскрываются имена следующих Владык Вечнотёмного королевства, которые должны появиться в Лимвелде, но отмечается, что время их прибытия «будет объявлено позднее». Похоже, нам придётся ждать как минимум до августа, чтобы сразиться с этими новыми противниками. Следующие Владыки Вечнотёмного королевства в списке:

Tricephalos

Augur

Equilibrious Beast

Fissure in the Fog

Дата выхода пока не объявлена, но, учитывая расписание Everdark Sovereigns на июль, в этом месяце он, скорее всего, не состоится. Поскольку игра совсем новая, сложно сказать, как именно будут добавляться новые боссы. Хотя сами события Everdark Sovereign, как правило, чередуются еженедельно, похоже, не каждая неделя будет приносить совершенно нового противника.

Тем не менее, в некоторых из этих сражений возникли технические проблемы. Это могло бы повлиять на решение добавить боссов в дополнительные раунды, чтобы все игроки получили возможность с ними справиться.