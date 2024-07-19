Разработчики игры "Древние Русы" объявили дату начала раннего доступа

Разработчики игры «Древние Русы» назначили дату выхода в ранний доступ на 26 июля. На старте игрокам будет доступно от 10 до 18 часов одиночного геймплея.

В преддверии релиза создатели игры раскрыли детали своей стратегии выпуска и ценообразования. Во-первых, стоимость «Древних Русов» на старте будет существенно ниже финальной цены. Однако в течение нескольких месяцев она будет постепенно расти, отражая добавление нового контента и расширение игрового мира. При этом ранние покупатели получат все будущие обновления без дополнительной платы, что делает приобретение игры на старте наиболее выгодным.

Во-вторых, разработчики приняли решение выпустить многопользовательский режим выживания отдельной игрой. Этот режим появится в Steam через несколько месяцев после выхода одиночной версии и будет иметь более низкую фиксированную цену. Такой подход, по мнению создателей, позволит сделать оба режима доступными для широкой аудитории, избежать путаницы между различными игровыми опытами и снизить стоимость каждой версии.

Напоследок стоит отметить, что за созданием «Древних Русов» стоит небольшая команда из четырёх человек, причём основной объём работы выполняет один разработчик. В связи с этим создатели подчёркивают важность поддержки игроков на старте раннего доступа. От этой поддержки во многом зависит будущее проекта и возможность его дальнейшего развития.