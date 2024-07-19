ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Древние Русы 26.07.2024
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
6.7 53 оценки

Разработчики игры "Древние Русы" объявили дату начала раннего доступа

Lunersun
Новости

Разработчики игры «Древние Русы» назначили дату выхода в ранний доступ на 26 июля. На старте игрокам будет доступно от 10 до 18 часов одиночного геймплея.

В преддверии релиза создатели игры раскрыли детали своей стратегии выпуска и ценообразования. Во-первых, стоимость «Древних Русов» на старте будет существенно ниже финальной цены. Однако в течение нескольких месяцев она будет постепенно расти, отражая добавление нового контента и расширение игрового мира. При этом ранние покупатели получат все будущие обновления без дополнительной платы, что делает приобретение игры на старте наиболее выгодным.

Во-вторых, разработчики приняли решение выпустить многопользовательский режим выживания отдельной игрой. Этот режим появится в Steam через несколько месяцев после выхода одиночной версии и будет иметь более низкую фиксированную цену. Такой подход, по мнению создателей, позволит сделать оба режима доступными для широкой аудитории, избежать путаницы между различными игровыми опытами и снизить стоимость каждой версии.

Напоследок стоит отметить, что за созданием «Древних Русов» стоит небольшая команда из четырёх человек, причём основной объём работы выполняет один разработчик. В связи с этим создатели подчёркивают важность поддержки игроков на старте раннего доступа. От этой поддержки во многом зависит будущее проекта и возможность его дальнейшего развития.

9
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Corwin110

В стиме есть демка, попробуйте, игра заслуживает внимания. Плюс на старте рнд стоит будет по цене шавухи

2
Talendor3

берем

0