В "Древних Русах" появится стихийный урон

Создатели ролевой игры «Древние Русы» продолжают развивать проект. В свежем дневнике разработчиков студия Honor Games рассказала о скором контентном обновлении и внедрении системы стихийного урона.
Теперь в RPG со славянским антуражем появятся различные типы урона, каждый из которых даёт особые боевые преимущества. Ледяной урон замедляет и замораживает врагов, молнии вызывают цепную реакцию и паралич, огонь поджигает противников, нанося урон со временем, а некротическая энергия позволяет красть здоровье у врага и восполнять своё.
Разработчик сообщил, что работа над квестами почти завершена, и теперь команда готова чаще демонстрировать геймплей и новые механики. Одним из таких нововведений стала схватка с дикими кабанами — игрокам предстоит использовать новые типы урона в бою с этими опасными зверями.
Выход обновления ожидается в ближайшее время.
Чувак что озвучил ролик, до этого наверное работал на похоронах чтецом над гробом.
Неужели скоро и правда будет обнова 😢
Это интересно и разнообразит игру.
В "Древних Русах" - всё для обзора от двух известных беларусов.
графика 2008 год и то мне кажется в ассасине бодрее была