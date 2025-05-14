В "Древних Русах" появится стихийный урон

Создатели ролевой игры «Древние Русы» продолжают развивать проект. В свежем дневнике разработчиков студия Honor Games рассказала о скором контентном обновлении и внедрении системы стихийного урона.

Теперь в RPG со славянским антуражем появятся различные типы урона, каждый из которых даёт особые боевые преимущества. Ледяной урон замедляет и замораживает врагов, молнии вызывают цепную реакцию и паралич, огонь поджигает противников, нанося урон со временем, а некротическая энергия позволяет красть здоровье у врага и восполнять своё.

Разработчик сообщил, что работа над квестами почти завершена, и теперь команда готова чаще демонстрировать геймплей и новые механики. Одним из таких нововведений стала схватка с дикими кабанами — игрокам предстоит использовать новые типы урона в бою с этими опасными зверями.

Выход обновления ожидается в ближайшее время.