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Древние Русы 26.07.2024
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
7.1 120 оценок

В "Древних Русах" появится стихийный урон

butcher69 butcher69

Создатели ролевой игры «Древние Русы» продолжают развивать проект. В свежем дневнике разработчиков студия Honor Games рассказала о скором контентном обновлении и внедрении системы стихийного урона.

Теперь в RPG со славянским антуражем появятся различные типы урона, каждый из которых даёт особые боевые преимущества. Ледяной урон замедляет и замораживает врагов, молнии вызывают цепную реакцию и паралич, огонь поджигает противников, нанося урон со временем, а некротическая энергия позволяет красть здоровье у врага и восполнять своё.

Разработчик сообщил, что работа над квестами почти завершена, и теперь команда готова чаще демонстрировать геймплей и новые механики. Одним из таких нововведений стала схватка с дикими кабанами — игрокам предстоит использовать новые типы урона в бою с этими опасными зверями.

Выход обновления ожидается в ближайшее время.

20
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
MORDORR

Чувак что озвучил ролик, до этого наверное работал на похоронах чтецом над гробом.

7
Антон Радикалушкин

Неужели скоро и правда будет обнова 😢

Кей Овальд

Это интересно и разнообразит игру.

HoganHog

В "Древних Русах" - всё для обзора от двух известных беларусов.

Ashley Bertha

графика 2008 год и то мне кажется в ассасине бодрее была