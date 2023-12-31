Вышел фанатский ремейк The Elder Scrolls 2: Daggerfall на движке Unity

Энтузиасты выпустили ремейк The Elder Scrolls 2: Daggerfall на движке Unity. Авторы потратили 8 лет на разработку игры.
В Daggerfall моддеры улучшили освещение и дальность прорисовки, обновили управление от первого лица, добавили инструменты для моддинга, а также поддержку высокого разрешения и широкоугольных мониторов.
По словам авторов, в будущем они займутся только исправлением багов. Новый контент будет появляться в игре исключительно усилиями сообщества моддеров. Также энтузиасты открыли исходный код ремейка.
Скачать модификацию можно по этой ссылке, там же будет инструкция по загрузке. Вес файла — 145 МБ. Для запуска ремейка понадобится бесплатная оригинальная версия Daggerfall, которую можно скачать бесплатно в Steam.
оригинальная версия Daggerfall - ОС: PC/MS-DOS 6.0
Эх русификатор бы кто запилил теперь)
https://www.nexusmods.com/daggerfallunity/mods/511
Русификатор уже давно есть, вбей в поиск на нексусе russian, там для других модов еще есть перевод.