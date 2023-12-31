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The Elder Scrolls 2: Daggerfall 1996 г.
Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир
8.8 306 оценок

Вышел фанатский ремейк The Elder Scrolls 2: Daggerfall на движке Unity

Simple Jack
Новости

Энтузиасты выпустили ремейк The Elder Scrolls 2: Daggerfall на движке Unity. Авторы потратили 8 лет на разработку игры.

В Daggerfall моддеры улучшили освещение и дальность прорисовки, обновили управление от первого лица, добавили инструменты для моддинга, а также поддержку высокого разрешения и широкоугольных мониторов.

По словам авторов, в будущем они займутся только исправлением багов. Новый контент будет появляться в игре исключительно усилиями сообщества моддеров. Также энтузиасты открыли исходный код ремейка.

Скачать модификацию можно по этой ссылке, там же будет инструкция по загрузке. Вес файла — 145 МБ. Для запуска ремейка понадобится бесплатная оригинальная версия Daggerfall, которую можно скачать бесплатно в Steam.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
PastoralUpton

оригинальная версия Daggerfall - ОС: PC/MS-DOS 6.0

0
Kazerad

Эх русификатор бы кто запилил теперь)

-2
Наёмник

https://www.nexusmods.com/daggerfallunity/mods/511
Русификатор уже давно есть, вбей в поиск на нексусе russian, там для других модов еще есть перевод.

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