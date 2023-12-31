Вышел фанатский ремейк The Elder Scrolls 2: Daggerfall на движке Unity

Энтузиасты выпустили ремейк The Elder Scrolls 2: Daggerfall на движке Unity. Авторы потратили 8 лет на разработку игры.

В Daggerfall моддеры улучшили освещение и дальность прорисовки, обновили управление от первого лица, добавили инструменты для моддинга, а также поддержку высокого разрешения и широкоугольных мониторов.

По словам авторов, в будущем они займутся только исправлением багов. Новый контент будет появляться в игре исключительно усилиями сообщества моддеров. Также энтузиасты открыли исходный код ремейка.

Скачать модификацию можно по этой ссылке, там же будет инструкция по загрузке. Вес файла — 145 МБ. Для запуска ремейка понадобится бесплатная оригинальная версия Daggerfall, которую можно скачать бесплатно в Steam.