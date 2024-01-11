Авторы фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim показали много новых геймплейных кадров

Разработка мода Skywind, который призван сделать ремастер третьей части серии от Bethesda на движке пятой части, идет полным ходом, и разработчики продемонстрировали достигнутый прогресс во время новой трансляции.
В ролике рассказывается о том, над чем работала команда в 2023 году, а также демонстрируется множество геймплея. Хотя мод тотальной конверсии еще далек от релиза, можно с уверенностью сказать, что он уже выглядит очень даже хорошо.
Поскольку Bethesda, похоже, не заинтересована в ремастеринге или переделке старых частей своей популярной серии, фанатам ничего не остается, как сделать это самим. Другая команда разработчиков работает над Skyblivion, модом для тотальной конверсии The Elder Scrolls V: Skyrim, который призван сделать ремастер четвертой части серии.
О сроках выхода мода Skywind пока не сообщается.
Так над Обливионом работают как раз, на UE5 если память не изменяет
Нет, там скайрима двигло.