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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 910 оценок

Двемерские руины Нчулефта на новых скриншотах фан-ремейка TES 3: Morrowind

Gruz_
Новости

Разработчики Skywind, проекта, который воссоздает The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim, не так давно опубликовали свежие скриншоты к своему амбициозному творению. На этот раз разработчики продемонстрировали, как в грядущем фанатском ремейке классической РПГ от Bethesda Game Studios будут выглядеть двемерские руины Нчулефт, раскинувшиеся в регионе Грейсленд.

Скриншоты отлично демонстрируют обновленную структуру проекта и текстуры. Прямо скажем, это не тот Morrowind, на котором мы выросли. Глядя на эти изображения, мы можем только поражаться и ценить тот огромный талант, которым обладают волонтеры проекта Skywind, и ту тяжелую работу, что им пришлось проделать.

К сожалению, у Skywind пока нет точной даты релиза, да и вряд ли проект будет завершен в ближайшее время. Тем не менее, в таких ролевых играх, как Morrowind, огромное количество контента, поэтому создание Skywind потребует от моддеров много времени.

После завершения разработки он станет бесплатным для всех владельцев Skyrim и Morrowind, тем самым открывая для PC-геймеров возможность по-новому взглянуть на Morrowind.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Legioner999

без механик оригиналов все эти ремейки не нужны

0
Talendor3

над этим и бьются все эти годы

-1
Usurper

Здорово было бы увидеть офицальный ремейк Морки, но Бетесда слишком ленива.

0
Mokou

Его уж 10 лет, вроде, делают..

0
Alex40001

главное чтобы прокачка моровиндская была а не скайримовская

-1
borsic

Сомневаюсь, от системы экиперовки они отказались, от прокачки тоже наверное откажутся.

-1
алексей маковецкий

интересно у меня у одного в голове заиграли фразы "Добро пожаловать Луна и Звезда, Друг или Предатель, зайди и взгляни на сердце"

-1
Djon2011

Интересно тот морровинд который показали в презентации RTX Remix, выпустят или нет, хотелось бы сыграть именно в оригинал с такими обновленными текстурами и освещением как в презентации

-1
GorthaurCruel

Просто реклама скорее всего 🤷🏿‍♂️

-1