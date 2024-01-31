Двемерские руины Нчулефта на новых скриншотах фан-ремейка TES 3: Morrowind

Разработчики Skywind, проекта, который воссоздает The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim, не так давно опубликовали свежие скриншоты к своему амбициозному творению. На этот раз разработчики продемонстрировали, как в грядущем фанатском ремейке классической РПГ от Bethesda Game Studios будут выглядеть двемерские руины Нчулефт, раскинувшиеся в регионе Грейсленд.
Скриншоты отлично демонстрируют обновленную структуру проекта и текстуры. Прямо скажем, это не тот Morrowind, на котором мы выросли. Глядя на эти изображения, мы можем только поражаться и ценить тот огромный талант, которым обладают волонтеры проекта Skywind, и ту тяжелую работу, что им пришлось проделать.
К сожалению, у Skywind пока нет точной даты релиза, да и вряд ли проект будет завершен в ближайшее время. Тем не менее, в таких ролевых играх, как Morrowind, огромное количество контента, поэтому создание Skywind потребует от моддеров много времени.
После завершения разработки он станет бесплатным для всех владельцев Skyrim и Morrowind, тем самым открывая для PC-геймеров возможность по-новому взглянуть на Morrowind.
без механик оригиналов все эти ремейки не нужны
над этим и бьются все эти годы
Здорово было бы увидеть офицальный ремейк Морки, но Бетесда слишком ленива.
Его уж 10 лет, вроде, делают..
главное чтобы прокачка моровиндская была а не скайримовская
Сомневаюсь, от системы экиперовки они отказались, от прокачки тоже наверное откажутся.
интересно у меня у одного в голове заиграли фразы "Добро пожаловать Луна и Звезда, Друг или Предатель, зайди и взгляни на сердце"
Интересно тот морровинд который показали в презентации RTX Remix, выпустят или нет, хотелось бы сыграть именно в оригинал с такими обновленными текстурами и освещением как в презентации
Просто реклама скорее всего 🤷🏿♂️