"Мы испытали облегчение": разработчики Skyblivion о выходе Oblivion Remastered

Команда фанатского проекта Skyblivion, создающего неофициальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, призналась, что анонс и релиз Oblivion Remastered от Bethesda стали для них «огромным облегчением».
В интервью Eurogamer разработчики рассказали, что долгое время опасались конкуренции с официальным проектом. Слухи о ремейке ходили годами, и фанаты не понимали, готовит ли Bethesda масштабное переосмысление или просто визуальное обновление. Когда стало ясно, что речь идёт именно о графическом ремастере, участники Skyblivion успокоились: «Это не то, что делаем мы. Мы строим Oblivion заново», — отметил бывший дизайнер проекта Dee Keyes.
В сентябре 2025 года Keyes критиковал команду за слишком амбициозные сроки, из-за которых разработчикам приходилось перерабатывать контент. Несмотря на трудности, недавно команда показала первые 15 минут геймплея, продемонстрировав масштаб проделанной работы.
Таким образом, официальный ремастер стал для фанатов не конкурентом, а стимулом довести свой долгострой до конца — и подарить поклонникам настоящий «новый Oblivion».
чё так когда уже патч на обливион ремастер с улучшением производительности? чем заняты французы эти? переводят игру на unreal 5.6.1 и прикурчивают fsr 3.1.4?
Обещали скабливион в 2025 сделать, интересно успеют ли. Хотя мне ремастер в целом понравился больше того, что видел на видосах из скабливиона, не смотря на то что он на пятом анриле сделан, который многие ругают. Есть недочеты и огрехи, но не критичные для меня.
Оно и видно. Был Обливион, стал какой-то Фабле. Цвет и контраст выкручены сверх всякой меры. Зачем то поменяли архитектуру городов и руин, все здания и стены теперь будто глинобитные. Рожи неписей вообще не улучшили, просто теперь это уроды из скурима.
Визуально хyйня, короче, даже у ремастера с этим все гораздо лучше.
Да сколько можно уже испытывать облегчения, доделавайте уже быстрее.