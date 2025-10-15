ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 667 оценок

"Мы испытали облегчение": разработчики Skyblivion о выходе Oblivion Remastered

butcher69 butcher69

Команда фанатского проекта Skyblivion, создающего неофициальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, призналась, что анонс и релиз Oblivion Remastered от Bethesda стали для них «огромным облегчением».

В интервью Eurogamer разработчики рассказали, что долгое время опасались конкуренции с официальным проектом. Слухи о ремейке ходили годами, и фанаты не понимали, готовит ли Bethesda масштабное переосмысление или просто визуальное обновление. Когда стало ясно, что речь идёт именно о графическом ремастере, участники Skyblivion успокоились: «Это не то, что делаем мы. Мы строим Oblivion заново», — отметил бывший дизайнер проекта Dee Keyes.

В сентябре 2025 года Keyes критиковал команду за слишком амбициозные сроки, из-за которых разработчикам приходилось перерабатывать контент. Несмотря на трудности, недавно команда показала первые 15 минут геймплея, продемонстрировав масштаб проделанной работы.

Таким образом, официальный ремастер стал для фанатов не конкурентом, а стимулом довести свой долгострой до конца — и подарить поклонникам настоящий «новый Oblivion».

21
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

чё так когда уже патч на обливион ремастер с улучшением производительности? чем заняты французы эти? переводят игру на unreal 5.6.1 и прикурчивают fsr 3.1.4?

5
slim108

Обещали скабливион в 2025 сделать, интересно успеют ли. Хотя мне ремастер в целом понравился больше того, что видел на видосах из скабливиона, не смотря на то что он на пятом анриле сделан, который многие ругают. Есть недочеты и огрехи, но не критичные для меня.

5
0ncnjqybr
Мы строим Oblivion заново

Оно и видно. Был Обливион, стал какой-то Фабле. Цвет и контраст выкручены сверх всякой меры. Зачем то поменяли архитектуру городов и руин, все здания и стены теперь будто глинобитные. Рожи неписей вообще не улучшили, просто теперь это уроды из скурима.

Визуально хyйня, короче, даже у ремастера с этим все гораздо лучше.

4
vfa19

Да сколько можно уже испытывать облегчения, доделавайте уже быстрее.

2