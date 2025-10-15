"Мы испытали облегчение": разработчики Skyblivion о выходе Oblivion Remastered

Команда фанатского проекта Skyblivion, создающего неофициальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, призналась, что анонс и релиз Oblivion Remastered от Bethesda стали для них «огромным облегчением».

В интервью Eurogamer разработчики рассказали, что долгое время опасались конкуренции с официальным проектом. Слухи о ремейке ходили годами, и фанаты не понимали, готовит ли Bethesda масштабное переосмысление или просто визуальное обновление. Когда стало ясно, что речь идёт именно о графическом ремастере, участники Skyblivion успокоились: «Это не то, что делаем мы. Мы строим Oblivion заново», — отметил бывший дизайнер проекта Dee Keyes.

В сентябре 2025 года Keyes критиковал команду за слишком амбициозные сроки, из-за которых разработчикам приходилось перерабатывать контент. Несмотря на трудности, недавно команда показала первые 15 минут геймплея, продемонстрировав масштаб проделанной работы.

Таким образом, официальный ремастер стал для фанатов не конкурентом, а стимулом довести свой долгострой до конца — и подарить поклонникам настоящий «новый Oblivion».