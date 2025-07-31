ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 914 оценок

Для Oblivion Remastered вышел мод с разрушаемостью зданий

monk70 monk70

Моддер MadAborModding выпустил интересный мод для Oblivion Remastered, позволяющий разрушать практически все здания в игре с помощью заклинаний.

Oblivion Remastered "Мод на разрушение здания - Mad Destruction"

На данный момент эффекты не являются постоянными. Это означает, что всё вернётся к норме, как только вы перейдёте на загрузочный экран. Это может нарушить общее погружение в игру. И, несмотря на это, мод всё равно остаётся действительно крутым.

В будущих версиях моддер планирует расширить его, добавив зданиям собственную характеристику здоровья с видимой полосой здоровья, которая появляется при попадании. Кроме того, вы сможете наносить урон строениям как физическими атаками, так и заклинаниями. Наносимый урон будет зависеть от уровня вашего мастерства. При желании, он планирует ограничить возможность разрушения строений только определёнными локациями.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.

34
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
ZAUSA
Для Oblivion Remastered вышел мод с разрушаемостью зданий

И FPS?

7
Talendor3

кстати, интересная фича, ни в одной игре такое не встречал с магией

3
Kenn1y

Не удивительно, в погоне за ФПС и RT, на физику и разрушаемость почти забили.

3
Talendor3 Kenn1y

да и впринципе не геймплей, игры стали однотипными

3
Janekste

А в чём смысл иметь эту фичу? Ну разрушил ты здание. А дальше что? Пошёл следующее рушить? Система разрушаемости должна быть строго заскриптованной и сюжетной. Иметь свободную разрушаемость смысла нет в играх. Это доказала ещё Red Faction древняя с её бесполезной системой разрушаемости, не несущей никакой пользы для геймплея.

6
Egik81

А физика UE используется или аля карточный домик.

1
MunchkiN 616

а там особо нет какой то супер физики. грубо говоря вся современная разрушаемость работает подменой целой модели на сломанну или сломанных кусков а дальше сломаная падает по физике. уе4-5 умет только делать дым и мусор в правельных местах.

shelestrx8

При входе на развалины всеравно будет полоска загрузки появляться?

1
Souldray

Если бы он просто кратеры от взрыва оставлял, или тлеющие дыры...вот это было бы круто, а так не совсем понятно зачем, кроме как фан эффекта ради

1
sa1958

А какой смысл в этом?

Чисто для прикола?

SERgik 777

Я подумал в начале , что их перс с руки долбит одной левой)

ZOMBIEHERRO

Прямо почувствовал пригорание точки из-за частых вылетов от этого неоптимизированного мода. Задумка интересна... Кто бы не хотел все разрушить, когда все зае.... о.

Проввокатор

Один не тот дом сломаешь и вся игра пойдет по звезде