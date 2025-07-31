Для Oblivion Remastered вышел мод с разрушаемостью зданий

Моддер MadAborModding выпустил интересный мод для Oblivion Remastered, позволяющий разрушать практически все здания в игре с помощью заклинаний.

На данный момент эффекты не являются постоянными. Это означает, что всё вернётся к норме, как только вы перейдёте на загрузочный экран. Это может нарушить общее погружение в игру. И, несмотря на это, мод всё равно остаётся действительно крутым.

В будущих версиях моддер планирует расширить его, добавив зданиям собственную характеристику здоровья с видимой полосой здоровья, которая появляется при попадании. Кроме того, вы сможете наносить урон строениям как физическими атаками, так и заклинаниями. Наносимый урон будет зависеть от уровня вашего мастерства. При желании, он планирует ограничить возможность разрушения строений только определёнными локациями.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.