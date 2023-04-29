20-минутная демонстрация нейросетевой модификации для Skyrim, позволяющая спрашивать NPC о чём угодно ©

Недавно в интернете появилась информация о модификации для The Elder Scrolls V: Skyrim VR, который объединял культовую экшн-рпг с нейросетевой языковой моделью GPT-3.5, которая писала диалоги для персонажей, и с голосовой моделью xVASynth. Активация разговора с неигровым персонажем происходила посредством использования специального магического заклинания и микрофона игрока. Автор модификации Art-from_the_Machine заявил, что не проверял модификацию на обычной версии, но утверждал что в теории она может работать, если игрок обладает микрофоном.

Как оказалось, Art-from_the_Machine не единственный, кому пришла в голову объединить нейросети и компьютерной версии The Elder Scrolls V: Skyrim. Фанат под ником Bloc (автор похожей модификации для Mount & Blade II: Bannelord) выложил на ютуб видеоролик с демонстрационным видео возможности модификации Inworld-Skyrim-Mod, который объединяет нейросети Inworld.AI и ElevenLabs для создания натуральных диалогов с персонажами. Чтобы заговорить с персонажем игроку нужно подойти к неигровому персонажу и нажать кнопку "Y", после чего ввести текстовый запрос. В отличии от модификации от Art-from_the_Machine версия Bloc куда быстрее и вполне себе работает на обычной версии.

В демонстрационном ролике Довакин обсуждает с Лидией коварных каджитских воров, обещает не выдавать любовные интересы Йона Сына Битвы, спрашивает у Изольды о допустимости продажи скумы с моральной точки зрения, интересуется кто досаждает Карлотте Валентине, а также выясняет, что же послужило причиной травмы стражника, которая послужила окончанием его приключений.

В описании видео сказано, что подобная функция не имеет эффекта на выполнение квестов. По сути ближайший аналог этой модификации режим "Расскажи о..." из оригинальной Fallout 1997 года, где вводя определённые ключевые слова игрок мог получить больше информации о мире вокруг него, и даже некоторые подсказки по выполнению квестов.

Русский язык для модификации не заявлен, однако Bloc выложил исходный код на GitHub, чтобы модеры могли сделать с этим кодом всё, что хотят. Стоит отметить, что, похоже, эта версия файла не объединена с озвучкой.

Скачать исходный код модификации можно здесь. Для работы необходим Skyrim Script Extender. Модификация не тестировалась на русском языке.