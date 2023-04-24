The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 23 631 оценка

Альфа-версия мода с DLSS 3 для TES V: Skyrim стала доступна подписчикам его создателя

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4efy
Новости

После недавней демонстрации весьма любопытной модификации со внедренной технологией DLSS 3 для TES V: Skyrim, автор мода поделился альфа-билдом со своими подписчиками на Patreon. Теперь сами пользователи могут опробовать эффективность DLSS 3 в легендарной RPG с открытым миром и сравнить производительность “до и после”.

В сети уже появились некоторые тесты от пользователей, которые говорят о достойном приросте FPS. Таким образом на “железе” с процессором Intel i7 12700KF и видеокартой GeForce RTX 4090, с разрешением 4K и максимальными настройками без каких-либо модов, количество кадров в секунду увеличилось на 39% – 188 до 261 FPS стоя в Вайтране.

Спойлер

Без DLSS 3:

Со включенным DLSS 3:

ПК Производительность
-4
0
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