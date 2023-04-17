Тестовая демонстрация мода DLSS 3 в TES V: Skyrim показывает удвоенную частоту кадров ©

Недавно моддер PureDark поделился на YouTube краткой видеодемонстрацией мода DLSS 3 для The Elder Scrolls V: Skyrim, демонстрируя незавершенную работу над внедрением DLSS Frame Generation в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Как упоминалось ранее, PureDark изначально тестировал мод DLSS 3 в Elden Ring, но с этой реализацией было несколько проблем. Чтобы лучше понять, что пошло не так, моддер решил внедрить генерацию кадров DLSS в The Elder Scrolls V: Skyrim, поскольку у него большой опыт работы с Creation Engine, ранее он выпускал моды DLSS 2 (Super Resolution) как для Skyrim, так и для Fallout 4.

В тестовом видео мод DLSS 3 удваивает частоту кадров The Elder Scrolls V: Skyrim по сравнению с использованием только DLSS Super Resolution. Моддер также показал встроенный инструмент для имитации дополнительной загрузки ЦП в качестве теста для тех конфигураций, которые могут быть узким местом ЦП. Это те случаи, для преодоления которых была разработана генерация кадров DLSS, поскольку она создает совершенно новые кадры, даже не проходя через ЦП. Главным примером была Microsoft Flight Simulator, которая не получила каких-либо существенных улучшений с DLSS Super Resolution, но удвоила частоту кадров при использовании DLSS Frame Generation.

Однако проблема с Reflex остается, поэтому в настоящее время задержка не снижается должным образом. PureDark сообщил о проблеме на NVIDIA Streamline GitHub.

Этот первый мод DLSS 3 для The Elder Scrolls V: Skyrim может открыть путь ко многим другим, начиная с Elden Ring. Вся эта работа по моддингу стала возможной благодаря решению NVIDIA публично поделиться плагином в рамках обновления Streamline SDK, которое стало доступно на недавней конференции разработчиков игр 2023.