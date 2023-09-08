Модификация для Skyrim улучшает визуальные эффекты, используя неограниченное количество динамических источников света

Пятая часть популярнейшей серии фэнтезийных ролевых игр The Elder Scrolls, события которой разворачиваются в провинции Скайрим.

The Elder Scrolls 5 создана на новом движке компании Bethesda, Creation Engine, и является сиквелом к The Elder Scrolls 4: Oblivion. Сюжетная же завязка следующая: в «Древних Свитках» было предречено возвращение в Тамриэль драконов, но все успешно проигнорировали пророчество, занимаясь междоусобными войнами.

А теперь слишком поздно что-либо исправлять – драконья династия вернулась и жаждет крови. Провинция Скайрим, обитель нордов, теперь в опасности.