Модификация для Skyrim улучшает визуальные эффекты, используя неограниченное количество динамических источников света

Поклонники The Elder Scrolls V возрадуйтесь - этот новый фантастический мод Skyrim значительно улучшает визуальное оформление игры, добавляя неограниченное количество динамических источников света, масштабируемое освещение, освещение частицами и многое другое.
Созданный моддерами doodlez и alandtse, мод Light Limit Fix для Skyrim внедряет в игру кластерное затенение, которое также используется в Starfield. Кроме того, мод делает динамическое освещение неограниченным и добавляет освещение частицами, контактные тени, тени для факелов от первого лица и световые заклинания. Результат получился довольно впечатляющим, и мод наверняка понравится поклонникам Skyrim. Несмотря на все достоинства, мод имеет некоторые ограничения. Например, мод не увеличивает лимит теней. Кроме того, некоторые источники света не могут использовать кластерный рендеринг, а шейдеры эффектов и воды пока не охвачены. Вот что пишет моддер об использовании кластерного рендеринга, который также встречается в Starfield:
Кластерное затенение требует небольшого снижения производительности и масштабируется гораздо лучше, чем прямое или отложенное затенение. Кластерное затенение - это волшебство, которое делает этот проект возможным. Это то, что позволяет нам получить полностью свободное от ошибок, масштабируемое освещение, добиться настоящего исправления светового предела и оптимизировать освещение частицами.
Игроки на ПК, заинтересованные в этой модификации, могут скачать его здесь.
Красивое. Игры беседки - это те игры, когда моды килотоннами продолжают делать даже спустя несколько игр в той же серии.
Тем временем последние игры Bethesda:
Skyrim
Skyrim Legendary Edition
Skyrim Special Edition
Skyrim VR
Skyrim Anniversary Edition
+ Две MMO в которых моды не поддерживаются. Может сейчас на Starfield переключатся, там править вагон чего...
Вот реально выглядит симпотней Starfield)) У самого Skyrim досих пор на винте с кучей модов) Этот точно забираю)
Музыка из BG3. Забавно.
Некроманты )
Не все источники давали свет? Какая же деревянная всё-таки игра....