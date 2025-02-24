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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 34 310 оценок

Продюсеру Skyrim пришлось самому балансировать игру перед релизом

butcher69
Новости

Джефф Гардинер, продюсер The Elder Scrolls 5: Skyrim, рассказал в интервью PC Gamer, что за несколько недель до выхода игры ему пришлось самостоятельно корректировать баланс. Причиной стало использование ИИ-симуляций командой дизайнеров, что, по его мнению, не отражало реальное поведение игроков.

Разработчики использовали автоматизированные тесты, в которых ИИ-соперник сражался с монстрами. Если компьютер выигрывал более 50% сражений, баланс признавался нормальным. Однако Гардинер считал, что ИИ не учитывал человеческие реакции, например:

  • отступление назад,
  • двойные удары,
  • неожиданные тактические решения.

«Игроки ведут себя иначе, чем ИИ, и баланс, основанный на таких симуляциях, мог оказаться неправильным», — отметил продюсер.

С похожей проблемой команда столкнулась в The Elder Scrolls 4: Oblivion. Некоторые враги могли оглушать игрока бесконечно, что делало сражения нечестными.

Гардинер решил лично протестировать Skyrim, используя разные стили игры, и за две недели перед релизом внес правки в баланс врагов, оружия и механик.

«Не все продюсеры могут или должны вносить такие изменения, но у меня был нужный опыт. Я занимался подобными задачами и раньше», — добавил он.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Вот он - Первый Моддер Скайрима:)

2
Lvinomord

Это было так....

2
Рикочико

Обычно так весь геймдев работает за месяц до релиза. )

1
Pavlissimus

Если ПРОДЮСЕР делает твою работу специалиста лучше тебя самого...

0