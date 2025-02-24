Продюсеру Skyrim пришлось самому балансировать игру перед релизом

Джефф Гардинер, продюсер The Elder Scrolls 5: Skyrim, рассказал в интервью PC Gamer, что за несколько недель до выхода игры ему пришлось самостоятельно корректировать баланс. Причиной стало использование ИИ-симуляций командой дизайнеров, что, по его мнению, не отражало реальное поведение игроков.

Разработчики использовали автоматизированные тесты, в которых ИИ-соперник сражался с монстрами. Если компьютер выигрывал более 50% сражений, баланс признавался нормальным. Однако Гардинер считал, что ИИ не учитывал человеческие реакции, например:

отступление назад,

двойные удары,

неожиданные тактические решения.

«Игроки ведут себя иначе, чем ИИ, и баланс, основанный на таких симуляциях, мог оказаться неправильным», — отметил продюсер.

С похожей проблемой команда столкнулась в The Elder Scrolls 4: Oblivion. Некоторые враги могли оглушать игрока бесконечно, что делало сражения нечестными.

Гардинер решил лично протестировать Skyrim, используя разные стили игры, и за две недели перед релизом внес правки в баланс врагов, оружия и механик.

«Не все продюсеры могут или должны вносить такие изменения, но у меня был нужный опыт. Я занимался подобными задачами и раньше», — добавил он.