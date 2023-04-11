Авторы The Elder Scrolls Online работают над разрешением ситуации с чужим артом после обвинения в плагиате ©

Разработчик Elder Scrolls Online компания ZeniMax Online находится в контакте с художником, который утверждает, что студия использовала его работы без его согласия.

В недавнем сообщении на Tumblr Релан Даеват сказал, что был "шокирован", обнаружив, что арт, которым он поделился три года назад, стал косметикой для Elder Scrolls Online, которую можно приобрести во внутриигровом магазине Crown Store, принимающем реальные деньги. Жалоба попала на Reddit, где пользователь под ником BluntieDK создал сравнительное изображение, показывающее, что косметика, похоже, была скопирована с арта практически без изменений:

Ну, я знаю, что все права на персонажей принадлежат Zenimax и т.д. Но использовать чей-то фан-арт путем копи-паста без уведомления автора тоже не очень приятно. Я был бы польщен такой оценкой моей работы, если бы меня спросили. Но меня не спросили..

Через день после того, как художник обратился к ZeniMax Online в Twitter, разработчик ответил и сказал, что они работают над решением проблемы. Автор также подтвердил сегодня, что они получили сообщение от студии.

"Мы в курсе ситуации с ESO Fan Artist", - говорится в сообщении официального аккаунта Elder Scrolls Online в Twitter. "В наши намерения никогда не входило включать в игру фан-арт сообщества без должной благодарности. Мы находимся в контакте с художником и будем работать с ним, чтобы убедиться, что ситуация разрешилась должным образом".

Разочаровывает тот факт, что работы художника были использованы без надлежащей аккредитации, но также радует то, что сотрудники ZeniMax Online быстро разрешили ситуацию. Мы обновим эту статью, когда узнаем больше о том, как студия планирует исправить ситуацию и избежать подобного в будущем.