Для The Elder Scrolls Online вышло масштабное обновление, которое добавило в игру новую PvE-активность

Bethesda Softworks спешит обрадовать всех искателей приключений великого Тамриэля. Разработчики выпустили обновление под номером 40 для The Elder Scrolls Online, которое приносит множество исправлений и улучшений, а самое главное — открывает доступ к совершенно новой PvE-активности. В этом патче все игроки бесплатно получат доступ к дополнению "Бесконечный архив".

Вредоносные силы порождают хаос в некогда торжественном архиве, и его хранителю, магистру Малхесту, требуются отважные исследователи для расследования и борьбы с коррупцией.

В "Бесконечном архиве" вас ждет целый ряд локаций и испытаний, которые приведут вас к весьма ценной награде в крепостях Гермеуса Мора. Здесь игроки могут в одиночку или в команде с товарищами пройти случайные битвы с волнами монстров и боссами. Чем больше врагов вам удастся одолеть, тем дальше вы продвинетесь и встретите еще более опасных монстров. Если вы трижды попадете в плен к опасностям Архива, ваше прохождение закончится, и вам придется начинать все сначала. Но это не должно вас останавливать, ведь вас всегда ждет новая экспедиция в Бесконечный Архив, а чем больше опасностей, тем выше награда. Справиться с новыми вызовами вам могут помочь бонусные эффекты, которые значительно улучшают характеристики вашего персонажа.

В качестве награды вас ждет уникальное снаряжение, предметы коллекционирования и специальная валюта — архивные удачи. На нее можно приобрести разнообразные полезные предметы у торговцев в центральном узле Бесконечного архива. Это и одноразовые баффы, и индивидуальные наборы предметов, и фрагменты коллекционных предметов, и даже постоянные разблокировки учетной записи, дающие преимущества в будущих заданиях.

Вместе с этим для The Elder Scrolls Online было выпущено новое обновление, которое полностью локализует игру для японских игроков, улучшает поиск группы и вносит множество других новшеств.