Для The Elder Scrolls Online вышло масштабное обновление, которое добавило в игру новую PvE-активность

Bethesda Softworks спешит обрадовать всех искателей приключений великого Тамриэля. Разработчики выпустили обновление под номером 40 для The Elder Scrolls Online, которое приносит множество исправлений и улучшений, а самое главное — открывает доступ к совершенно новой PvE-активности. В этом патче все игроки бесплатно получат доступ к дополнению "Бесконечный архив".
Вредоносные силы порождают хаос в некогда торжественном архиве, и его хранителю, магистру Малхесту, требуются отважные исследователи для расследования и борьбы с коррупцией.
В "Бесконечном архиве" вас ждет целый ряд локаций и испытаний, которые приведут вас к весьма ценной награде в крепостях Гермеуса Мора. Здесь игроки могут в одиночку или в команде с товарищами пройти случайные битвы с волнами монстров и боссами. Чем больше врагов вам удастся одолеть, тем дальше вы продвинетесь и встретите еще более опасных монстров. Если вы трижды попадете в плен к опасностям Архива, ваше прохождение закончится, и вам придется начинать все сначала. Но это не должно вас останавливать, ведь вас всегда ждет новая экспедиция в Бесконечный Архив, а чем больше опасностей, тем выше награда. Справиться с новыми вызовами вам могут помочь бонусные эффекты, которые значительно улучшают характеристики вашего персонажа.
В качестве награды вас ждет уникальное снаряжение, предметы коллекционирования и специальная валюта — архивные удачи. На нее можно приобрести разнообразные полезные предметы у торговцев в центральном узле Бесконечного архива. Это и одноразовые баффы, и индивидуальные наборы предметов, и фрагменты коллекционных предметов, и даже постоянные разблокировки учетной записи, дающие преимущества в будущих заданиях.
Вместе с этим для The Elder Scrolls Online было выпущено новое обновление, которое полностью локализует игру для японских игроков, улучшает поиск группы и вносит множество других новшеств.
А как в России поиграть в эту игру?
Раньше осенью они длс добавляли, теперь больше не будут, только всякую мелочевку, бросил тесо, в последнее время одно расстройство
Вы преподносите это как что-то плохое, однако не учитываете контекст: разбиение на 4 части в рамках сюжетного приключения в год стали критиковать, потому что разработчикам приходилось слишком много и быстро штамповать квесты, а сюжетная линия из года в год становилась всё более шаблонной, из-за чего многие теряли интерес к истории. Например, есть арка о планах трёх даэдра: Морровинд - Заводной Город - Саммерсет, где в течение нескольких лет развивалась глобальная сюжетная ветка, и это было интересно. Когда разработчики перешли на выпуск приключения в год, то главы стали обрезанными, потому что разработчикам нужно было еще выпускать DLC в конце года и завершать историю, и из-за этого часто страдал сюжет. Плюс из-за такого графика меньше времени уделялось исправлению багов и оптимизации, поэтому в конце 2022 года Зенимаксы решили вернуться к "старой формуле", с полноценными главами, сюжетными линиями на несколько лет и большему вниманию к исправлению багов - на мой взгляд, это как раз лучше. Плюс в следующем году десятилетие с запуска игры, поэтому явно готовится что-то крупное...