The Elder Scrolls Online 03.04.2014
7.7 2 189 оценок

На ПК состоялся релиз The Elder Scrolls Online Necrom

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butcher69
Новости

Все владельцы The Elder Scrolls Online на PC и Mac уже получили доступ в новую главу Necrom. А владельцам консолей придется подождать 20 июня.

Дополнение является частью сюжетной арки "Тени над Морровиндом". Седьмая глава предложит игрокам отправиться исследовать несколько локаций, таких как полуостров Телванни в Морровинде и Апокриф. Игроки смогут посетить священный город данмеров Некром, а сюжет дополнения расскажет о борьбе с таинственным врагом, в которой игрокам поможет новый класс Мастера Рун и сам даэдрический принц Хермеус Мора

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