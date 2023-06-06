На ПК состоялся релиз The Elder Scrolls Online Necrom ©

Все владельцы The Elder Scrolls Online на PC и Mac уже получили доступ в новую главу Necrom. А владельцам консолей придется подождать 20 июня.

Дополнение является частью сюжетной арки "Тени над Морровиндом". Седьмая глава предложит игрокам отправиться исследовать несколько локаций, таких как полуостров Телванни в Морровинде и Апокриф. Игроки смогут посетить священный город данмеров Некром, а сюжет дополнения расскажет о борьбе с таинственным врагом, в которой игрокам поможет новый класс Мастера Рун и сам даэдрический принц Хермеус Мора