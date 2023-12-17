The Elder Scrolls Online исполняется 10 лет в 2024 году. Авторы планируют целый год специальных мероприятий

В 2024 году The Elder Scrolls Online исполнится десять лет. Чтобы отпраздновать это событие, разработчик ZeniMax Online Studios планирует целый год специальных мероприятий.

Директор студии Мэтт Фирор заявил, что MMORPG "пользовалась огромным успехом на протяжении многих лет" и продолжает процветать в 2023 году. Размышляя о прошедших двенадцати месяцах, Фирор отмечает, что "почти два миллиона человек присоединились к ESO [за] последний год, не считая игроков, наслаждающихся игрой бесплатно в Epic Games Store".

Фирор также вспомнил о серверах игры, отмечая, что "в 2023 году нашим приоритетом номер один - помимо доставки Necrom и Infinite Archive - было сделать сервис более стабильным".

Я вполне доволен ситуацией, особенно после запуска Epic Games Store в июле, где мы зафиксировали самое большое количество ежемесячных активных пользователей с 2015 года.

Чтобы отпраздновать десятилетие The Elder Scrolls Online, в апреле 2024 года будет проведено мероприятие в честь дня рождения сообщества, а 13-14 июля 2024 года в Германии откроется специальная тематическая таверна ESO. Однако Фирор отмечает, что если игроки на ПК смогли начать свои онлайновые приключения в Тамриэле в 2014 году, то на консолях игра вышла более чем на год позже, в июне 2015 года. "По этой причине, - объясняет он, - мы рассматриваем весь период с апреля 2024 по июль 2025 года как наш 10-летний юбилей".

Мы максимально наполним его специальными событиями, ретроспективами и множеством других интересных вещей, чтобы отметить вас, наше сообщество и команду разработчиков ESO.